增長大幅放緩 內地2月CPI漲1.0%

內地居民消費價格指數(CPI)2月的漲幅，較去年同期錄增1.0%，低於市場預期的1.9%，也比1月份的大幅回順1.1個百分點，是12個月最低增幅。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解釋，漲幅放緩因去年同期為春節，基數較高所致。不過，有分析認為，供給側雖已恢復，但內需信心不足，令CPI增幅遠遜預期。

國家統計局數據顯示，食品類價格同比升2.6%，令食品類佔CPI增長佔近半，達0.48個百分點，升幅首三位為鮮果(8.5%)、蛋類(7.8%)及食用油(6.4%)。肉類方面只有豬肉錄升幅(3.9%)，但環比則跌11.4%。非食品方面，服務價格升0.6%，其中機票和旅遊價格分別上漲19.9%和3.0%；能源價格上漲0.6%，漲幅比上月回落2.4個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲0.4%和0.3%，漲幅分別回落5.1和5.6個百分點；扣除能源的工業消費品價格上漲0.5%。