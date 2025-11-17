外交部促日本停止越線玩火　內媒：《蠟筆小新》等日本電影暫緩上映

日本首相高市早苗涉台言論觸發中日緊張關係升溫。在北京，外交部今日(11月17日)表示，中方已經多次闡明嚴正立場，敦促日方停止越線玩火，收回錯誤言行，外交部又指在二十國集團（G20）領導人第20次峰會期間，總理李強沒有會見日方領導人的安排。 內媒報道，原定近期上映的日本電影《蠟筆小新:熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》均宣布暫緩上映。另外由日本組織舉行的原定在22至24日在北京舉行的東京北京論壇亦都要延期。有關會議原是中日的學者，就有關於兩國之間的議題進行交流，有關論壇自2005年起每年舉辦，今年原定是第21屆，不過因為中方以「鑑於目前中日關係的狀況而延期」，而同一個組織原定與中方共同公布一項在兩國的民意調查已經延期發布，而論壇如果因為有關事態取消，將會是首次。

G20期間李強無晤日方領導人安排 外交部發言人毛寧在例行記者會上稱，高市早苗有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持和恪守日本政府在台灣問題上的承諾，「我們敦促日方本著對歷史和雙邊關係負責的態度，停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上。」有外媒記者提問在二十國集團（G20）領導人第20次峰會期間，總理李強是否會與日本首相會談，毛寧回答稱「我可以告訴你，李強總理沒有會見日方領導人的安排。」 對於日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今起訪問中國，並在下午與外交部亞洲司司長劉勁松會面。毛寧回應稱「如果有消息我們會及時發布。」對於中國以近年來日本社會治安不靖為由，呼籲中國遊客避免前往日本旅遊。毛寧回應一段時間以來，日本社會針對中國公民的犯罪案件多發，日本右翼分子和網絡上都有一些針對中國的極端和威脅式言論，中方對此高度關切，有關部門發布提醒完全合理。

駐大阪領事館取消中日友好活動 對於目前的狀況，有日本外務省高層向記者表示，今次的事態不會是1至2星期能解決的問題，並且擔憂會變成長期局勢。就有關於金井正彰的訪問，日本內閣官房長官木原稔在記者會上表示：「中日之間日常在各個層面都有進行交流，日本政府會持續注視局勢，包括中國方面一系列措施的影響，並採取適當應對。」 另外，中國駐大阪領事館原定在周五（21日）於廣島市舉行的中日友好活動已宣告取消。日本方面表示，中方因應保安問題的憂慮而提出取消。中國駐大阪總領事薛劍原定會出席有關活動，並且是社交平台風波後的公開活動。而原定活動有邀請執政自民黨人員出席，傳自民黨已下令黨員避免參加。