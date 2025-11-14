外交部提醒公民近期避免赴日　批日本領導人言論嚴重惡化交流氛圍

中日關係矛盾升溫，中國外交部周五(11月14日)鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，指今年以來日本社會治安不靖，又指日本領導人近日公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。
外交部指，今年以來日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多宗在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。
文章稱，近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。
中方稱，外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護，如遇緊急情況，應及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。
高市早苗「台灣有事」說 引發中日關係緊張
日本首相高市早苗11月7日稱「台灣有事」或構成日本「存亡危機事態」，暗示可在安全保障法制下行使集體自衛權。中方嚴正交涉，指在台灣問題上立場堅定不移，任何外部勢力干預台海都將面臨中方堅決有力的反制。
中國駐日本大使吳江浩奉示約見日本外務事務次官船越健裕，就高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉，表示高市早苗在國會答辯時悍然發表涉台露骨挑釁言論，違反基本常識，超越中方紅線，進行武力威脅，發出戰爭叫囂，且拒不承認錯誤，拒不收回言論，拒不消除惡劣影響，完全是誤判形勢、不自量力。中方對此強烈憤慨、絕不容忍，就此提出嚴正交涉和強烈抗議。如果日本膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。中方強烈敦促日方深刻反省歷史，收回惡劣言論，停止挑釁越線，否則一切後果由日方承擔。