外交部提醒公民近期避免赴日　批日本領導人言論嚴重惡化交流氛圍

中日關係矛盾升溫，中國外交部周五(11月14日)鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，指今年以來日本社會治安不靖，又指日本領導人近日公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

外交部指，今年以來日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多宗在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。

文章稱，近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。