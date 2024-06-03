外交部斥小馬可斯涉南海言論罔顧歷史和事實　歪曲渲染海上事態

在北京，外交部反駁菲律賓總統小馬可斯日前在香格里拉對話會發表涉及南海問題的講話，批評菲方的表態罔顧歷史和事實，宣揚涉海錯誤立場，歪曲渲染海上事態，敦促菲方重信守諾，立即停止海上侵權挑釁，盡快回到通過對話協商妥善處理海上矛盾分歧的正確軌道。

發言人：中菲南海問題升溫的責任完全在菲方

小馬可斯在香格里拉對話會提到，《聯合國海洋法公約》和南海仲裁裁決均承認菲律賓合法權利，是菲方南海政策的基石。

外交部發言人重申，中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權，菲律賓的領土範圍不包括中國南海諸島。南海仲裁案所謂裁決是非法、無效。菲律賓未經中國政府同意，單方面提起國際仲裁，違反國際法和《南海各方行為宣言》。中方不接受、不參與南海仲裁案，不接受、不承認相關裁決，也不接受任何基於裁決的主張和行動。菲律賓將非法裁決廢紙奉為圭臬，無助中菲涉海爭議的解決，更不會為其非法主張增加任何合法性。