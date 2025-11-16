熱門搜尋:
中國
2025-11-16 19:36:43

外交部籲避免赴日本 內地網民：改去新疆哈爾濱

外交部呼籲中國公民避免赴日本。(美聯社資料圖片)

外交部和中國駐日本使領館上周五(14日)鄭重提醒，中國公民，近期避免前往日本。內地多間航空公司宣布赴日機票免費退改政策，在微博不少人表示取消到日本，有人表示改去南韓釜山，或者改為內地遊去新疆。有人稱，原與女友去日本，但現決定改去新疆，稱只是想與女友旅行，目的地不一定要是日本。也有人原計劃去北海道，現改為去黑龍江省哈爾濱，一樣可以看雪景。有網民則推介可去俄羅斯、塞爾維亞等友好國家旅遊。極目新聞周六(15日)報道，在日本遊玩的中國遊客張先生告訴記者，他因為有關提醒行程改變，提前回國；他說 「本來是去遊玩的，沒必要冒險。」

中日關係｜赴日遊客轉國內遊創雙贏局面

對於赴日機票免費退改政稱，內地評論指，國企關鍵時刻就得扛事，這些損失其實不算常規利潤的考核，但從長遠來看，這一筆支出也是維護了消費者的權益，也給國內旅遊市場帶來了新的機遇，展現出了國企的靈活性。更讓人提氣的就是國內的旅遊直接接住了轉移的需求。北京推出了東北、新疆冬季旅遊；上海整合了國內的資源，四川、雲南的 「滑雪 + 溫泉」 套餐也賣爆了。根據飛豬旅行大資料中心調研的資料顯示，原本計畫去日本的遊客78%的遊客都轉投到了國內遊，既省錢又方便，還能支持本土的經濟，這才是雙贏。

中日關係｜外交部：中國公民近期避免前往日本

外交部和中國駐日本大使館發布提醒，今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

