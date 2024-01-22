外交部駁斥「離港潮」無依據 稱香港對國際人才吸引力有增無減

外交部發言人汪文斌今日（22日）主持例行記者會，有外媒記者問及如何評論國際人才對赴港工作、生活望而卻步，甚至出現人才離港潮。汪文斌批評有關言論毫無依據，無視香港繼續成為國際人才聚集高地的事實。（路透社資料圖片）

在北京，外交部發言人汪文斌今日（22日）主持例行記者會，有外媒記者問及如何評論國際人才對赴港工作、生活望而卻步，甚至出現人才離港潮。汪文斌批評有關言論毫無依據，無視香港繼續成為國際人才聚集高地的事實，不負責任地貶損香港自由和人權狀況，是對公眾和輿論的誤導，強調當前香港對國際人才的強大吸引力有增無減。

香港人口淨流入17.4萬

汪文斌引特區政府的統計數據顯示，2022年中至2023年年中，香港人口淨流入17.4萬，根本不存在所謂的離港潮。2023年1月至11月，特區政府各項引進人才計劃共收到20多萬份申請，其中超過12萬份獲批，8萬人已抵港，遠遠超過每年至少引入3.5萬名人才的目標。在瑞士洛桑洛桑管理學院學院公布的2023年世界人才報告當中，香港人才競爭力水準在亞洲地區高踞第二。他指這些數據和事實充分說明，香港繼續受到世界各國人才的重視和青睞。