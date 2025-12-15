外交部：即日起制裁自衛隊前幕僚長岩崎茂

中國即日起對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂實施制裁，包括凍結其在中國境內的財產，以及不准入境內地和港澳。外交部發言人郭嘉昆周一(15日)在例行記者會上表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。中方堅決反對岩崎茂出任台灣當局所謂「政務顧問」，多次就此向日方提出嚴正交涉，並對岩崎茂採取反制措施。針對岩崎茂上述惡劣行徑，依據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方發布外交部令，公佈對其反制措施，懲戒其同「台獨」分裂勢力勾連挑釁。日本內閣官房長官木原稔在記者會上回應稱，「中國對與自身立場或想法不同者，彷彿以強迫方式對日本國民採取單方面措施，令人感到遺憾。」

與「台獨」分裂勢力沆瀣一氣 外交稱，岩崎茂非但不思悔改，反而變本加厲，與「台獨」分裂勢力沆瀣一氣，一再勾連挑釁，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治檔精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。央視報道，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對岩崎茂採取以下反制措施：一、凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；二、禁止中國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；三、對其不予簽發簽證、不准入境(包括香港、澳門)。決定自15日起施行。

岩崎茂於2012年至2014年擔任自衛隊統合幕僚長，是自衛隊中軍階最高的軍官。退役後曾任日本防衛大臣政策顧問，並且在2023年獲頒日本「瑞寶大綬章」。岩崎茂今年3月獲台灣當局聘任為「政務顧問」。