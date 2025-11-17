外交部：高市早苗言論嚴重違背中日四個政治文件精神

日本首相高市早苗上任不足一個月便鬧出外交危機，她本月7日在國會眾院預算委員會回答質詢時稱，台灣發生突發事態或構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，被指暗示日本可能武力介入台海局勢，導致中日關係急轉直下。中國外交部發言人毛寧周一（17日）表示，中日四個政治文件對台灣問題作出的明確規定，也是日本政府作出的鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。中方敦促日方停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上。

中日四個政治文件精神是甚麼？

在例行記者會上，有記者問：日前，個別日本政客稱中方對高市早苗涉台錯誤言論「反應過度」。日內閣官房長官木原稔也辯稱，日本政府在台灣問題上的立場沒有改變，與1972年《中日聯合聲明》一致。中方對此有何回應？「對於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已多次闡明嚴正立場。有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎。」毛寧說。

毛寧表示，中日探討復交時，中方明確提出「復交三原則」，即中華人民共和國政府是代表中國人民的唯一合法政府；台灣省是中華人民共和國領土不可分割的一部分；所謂「日蔣條約」非法無效，應予廢除。她續指，1972年，《中日聯合聲明》簽訂，兩國正式建立外交關係。聯合聲明共有三處涉及台灣問題，一是在前言部分寫明，「日本方面重申站在充分理解中華人民共和國政府提出的「復交三原則」的立場上，謀求實現日中邦交正常化這一見解」；二是在聲明第二條寫明，「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」；三是在聲明第三條寫明，「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場」。