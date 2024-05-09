外媒拆解華為Pura 70 Pro手機 採用更多中國製組件邁進技術自主

美國封殺中國取得先進晶片，窒礙內地手機龍頭華為發展，也逼使中國自行研發技術。路透社委託專家拆解華為最新旗艦手機Pura 70 Pro，發現較以前採用更多中國供應商的零件，包括新的快閃記憶儲存晶片和改進的晶片處理器，顯示中國不斷邁向技術自給自足。

路透社委託網上技術維修公司iFixit和顧問公司TechSearch International拆機，發現一塊NAND快閃記憶體晶片，可能由華為旗下的海思半導體封裝，還有其他數個由中國供應商製造的零件。路透社稱，這些是之前報道從未發現的。