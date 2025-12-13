外媒：中國正研製全球最大無人潛艇　可助封鎖美國西海岸

美國媒體警告，中國正在開發的新型「XXL超超大型水下無人潛艇」（Extra-Extra-Large Underwater Drones, XXLUUVs）預計具備足夠的作戰航程，可直接威脅到美國西海岸。這款無人潛艇的出現，改變了太平洋作為美軍防禦屏障的傳統戰略優勢，為中國提供了一個低風險選項，可直接針對美國西海岸港口構成威脅，並可能攜帶魚雷和水雷。 全球海軍科技網站《Naval News》近日發布的分析報告指出，長期以來，美國在東亞的戰略一直將太平洋的廣闊距離視為一種優勢，美國海軍強大的常規力量以及中國艦艇更難抵達美國的事實，使美國西海岸能免於中國海軍的威脅。然而，XXLUUVs的出現正在改變這種局面。

作戰航程料達約1萬海浬 分析師認為，這款無人潛艇的最大優勢在於其超長作戰航程，預計可達約1萬海浬，足以覆蓋太平洋，使美國本土的西海岸港口暴露在中國的威脅之下。這項數據主要基於中國造船廠在近期防務展上展示的類似尺寸概念型超大型水下無人系統的公開規格。此外，根據潛艇尺寸進行的粗略計算也與此相符。 分析指出，中國正在南海測試兩種型號的超超大型水下無人潛艇是目前全球最大的水下無人潛艇，其體積已與傳統的載人潛艇相當。根據在中國防務展上展示的模型推測，它們可能是柴電潛艇設計，與美國海軍小得多的波音「虎鯨」超大型水下無人載具（Boeing Orca XLUUV）原理相同。

能夠搭載更多武器 據分析，體積如此龐大的水下無人潛艇，雖然導致建造成本更高、維護更困難，但其優勢在於能夠搭載更多武器，並具備更強大的感測器。而其最顯著的優勢很可能是其超長作戰範圍。據估計，其水下潛航里程可比傳統柴電潛艇遠約六倍，這要歸功於船體內巨大的現代電池組，取代了船員空間，佔據了大部分船體體積。 分析認為，在權衡各種可能的任務以及無人潛艇的獨特之處時，其最關鍵的戰略意圖浮現：這些無人潛艇可使中國具備封鎖美國西海岸，甚至巴拿馬運河的能力。