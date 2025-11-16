外媒：Tesla傳要求美國供應鏈實現零部件「去中國化」

《路透社》15日引述美國《華爾街日報》報道，特斯拉（Tesla）目前要求其供應商在美國製造汽車時排除中國製造的零組件。據知情人士透露，這家由美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）領導的汽車製造商及其供應商已經替換部分中國製造的零部件，並計劃在未來一到兩年內，將所有其他零部件轉換為中國以外地區製造的產品。
《路透社》在正常營業時間外向特斯拉尋求評論，但未立即獲得回應，也無法立即驗證該報道。
持續增加北美採購比例
《華爾街日報》補充指出，由於中美貿易爭端中關稅波動不定，企業高層在制定定價策略時面臨困難。《路透社》今年4月曾報道，在關稅威脅下，特斯拉兩年來持續增加其美國工廠的北美採購比例。
根據中國乘用車市場訊息聯席會本月稍早公布的數據，特斯拉中國製造的電動車銷量10月較去年同期下降9.9%至61,497輛，扭轉9月2.8%的增長。其上海工廠生產的Model 3和Model Y產量，包括出口在內，較9月下降32.3%。
通用要求移除中國製零部件
中美兩國之間的緊張局勢讓汽車業高層在2025年全年處於應變狀態。美國總統特朗普反覆變動的關稅政策，以及業界對潛在稀土供應瓶頸和晶片短缺的恐慌，促使汽車公司重新思考對中國的依賴，中國是重要的零件和原物料來源。
通用汽車（General Motors）本周已通知數千家供應商，要求從供應鏈中移除中國製造的零部件。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章