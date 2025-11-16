外媒：Tesla傳要求美國供應鏈實現零部件「去中國化」

《路透社》15日引述美國《華爾街日報》報道，特斯拉（Tesla）目前要求其供應商在美國製造汽車時排除中國製造的零組件。據知情人士透露，這家由美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）領導的汽車製造商及其供應商已經替換部分中國製造的零部件，並計劃在未來一到兩年內，將所有其他零部件轉換為中國以外地區製造的產品。

《路透社》在正常營業時間外向特斯拉尋求評論，但未立即獲得回應，也無法立即驗證該報道。

持續增加北美採購比例

《華爾街日報》補充指出，由於中美貿易爭端中關稅波動不定，企業高層在制定定價策略時面臨困難。《路透社》今年4月曾報道，在關稅威脅下，特斯拉兩年來持續增加其美國工廠的北美採購比例。