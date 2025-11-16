熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 日本熊害 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
中國
2025-11-16 16:15:40

外媒：Tesla傳要求美國供應鏈實現零部件「去中國化」

分享：

傳特斯拉要求製造汽車時排除中國製造的零部件。（資料照／《美聯社》）

《路透社》15日引述美國《華爾街日報》報道，特斯拉（Tesla）目前要求其供應商在美國製造汽車時排除中國製造的零組件。據知情人士透露，這家由美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）領導的汽車製造商及其供應商已經替換部分中國製造的零部件，並計劃在未來一到兩年內，將所有其他零部件轉換為中國以外地區製造的產品。

《路透社》在正常營業時間外向特斯拉尋求評論，但未立即獲得回應，也無法立即驗證該報道。

持續增加北美採購比例

《華爾街日報》補充指出，由於中美貿易爭端中關稅波動不定，企業高層在制定定價策略時面臨困難。《路透社》今年4月曾報道，在關稅威脅下，特斯拉兩年來持續增加其美國工廠的北美採購比例。

adblk5

根據中國乘用車市場訊息聯席會本月稍早公布的數據，特斯拉中國製造的電動車銷量10月較去年同期下降9.9%至61,497輛，扭轉9月2.8%的增長。其上海工廠生產的Model 3和Model Y產量，包括出口在內，較9月下降32.3%。

Tesla中國發布全新6座版本Model Y L型號。（微博＠特斯拉） Model Y L全新車尾標誌。（微博＠特斯拉） 特斯拉授予Elon Musk 9600萬股股票獎勵 價值300億美元 美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）正在調查特斯拉（Tesla）部分車款的車門把手是否存在缺陷。(資料圖片/AP) 特斯拉（Tesla）股東批准，行政總裁馬斯克的1萬億美元薪酬方案。(AP) 馬斯克在股東大會上宣布，從4月開始生產特斯拉的無人駕駛的士。(Tesla官網)

通用要求移除中國製零部件

中美兩國之間的緊張局勢讓汽車業高層在2025年全年處於應變狀態。美國總統特朗普反覆變動的關稅政策，以及業界對潛在稀土供應瓶頸和晶片短缺的恐慌，促使汽車公司重新思考對中國的依賴，中國是重要的零件和原物料來源。

通用汽車（General Motors）本周已通知數千家供應商，要求從供應鏈中移除中國製造的零部件。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad