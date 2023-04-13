外省打工仔取得「北京戶口」就離職　賠償公司18萬

中國首都北京擁有的各種資源和福利是其他地方無法相提並論的，對年輕人來說，可以取得「北京戶口」就是最大的福利，也是許多國企、央企單位招聘時的「王牌」誘因，不過有一名「90後」後生仔，入職取得北京戶口後，不到兩年就離職，遭到前公司追討賠償金。

吳姓男子2018年到一間證券公司入職，擔任研究院研究員，雙方簽訂了勞動合同，隨後他於2019年11月12日落戶北京，並在2021年8月1日因個人原因離職。事後公司認為，當初吳男是申請留學生落戶並辦理戶口進京手續，並且承諾拿到北京戶口後5年不會離職，不然就要對公司賠償留學生戶口名額的損失，再加上其他成本，共需賠償人民幣163.10萬元（約180萬港元）。

吳男表示離職是因為在公司工作壓力太大導致抑鬱而無法工作。

工作壓力患抑鬱無法工作

不過吳男主張，離職是因為在公司工作壓力太大，導致患嚴重抑鬱症無法正常工作，為了自己的身心健康，他除了離職別無他法，根本沒有騙取北京戶口的惡意，遂向法院提起訴訟，要求無需支付賠償。

最後法院判決，進京落戶指標屬於社會稀缺資源，吳男佔用公司戶口指標解決北京戶口後辭職，對公司在人才引進及招錄同崗位人員方面帶來損失。經核算，判決其應支付公司人民幣16.26萬元（約18萬港元）的賠償金。

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