外籍航天員將進駐中國太空站　中國與巴基斯坦簽合作協議選拔訓練航天員

中國載人航天工程辦公室與巴基斯坦太空與高層大氣研究委員會今日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡，正式簽署《關於選拔、訓練巴基斯坦航天員並參與中國空間站飛行任務的合作協議》，開啟了中巴兩國在載人航天領域深化合作的新篇章，邁出了中國選拔訓練外籍航天員參與中國空間站飛行任務的第一步。

中國和巴基斯坦今日簽署合作協議選拔訓練航天員，外籍航天員將在未來幾年內進入中國空間站執行短期飛行任務。這次協議的簽署，標誌著中國政府將首次為外國選拔訓練航天員，中國空間站將迎來首位外籍航天員造訪。

利用一年左右完成選拔

中國載人航天工程辦公室介紹，按計劃雙方將利用一年左右完成選拔工作，巴基斯坦航天員將在中國接受全方位的系統訓練。根據中國空間站的飛行任務規劃安排，將在未來幾年內擇機安排巴基斯坦航天員與中國航天員一道進入中國空間站執行短期飛行任務。

中國載人航天工程立項實施以來，始終堅持「和平利用、平等互利、共同發展」的原則，著眼面向全人類共享中國發展成果，主動開放中國空間站合作機會，積極為構建人類命運共同體貢獻力量。這次合作協議的簽訂，為更多發展中國家參加國際載人航天合作提供了範例，有利於激勵更多國家攜手探索宇宙奧秘，共同在造福全人類的道路上書寫新的篇章。