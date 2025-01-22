外賣員寒冬下雙腳插保溫箱取暖　網民反胃：唔敢再叫外賣

她表示，最近幾次經過這條路都看到了這一幕，讓人難以接受，甚至讓她不敢再點附近的餐。

據《澎湃新聞》報道，據爆料網民表示，19日下午她經過成都建發鷺洲里一家連鎖咖啡廳，發現大門邊有一名外賣員趴在電動車上小憩，但雙腳卻直接插進平時保存外賣食物的保溫箱中。

涉事平台：一旦核實到外賣員訊息將對其永久封禁

消息一出引發全網關注，有些網友驚呼「保味箱」、「再也不敢點外賣」、「保溫箱裡放的是誰的午餐？」、「保溫箱密封環境長期使用，衛生堪憂」，認為這樣的行為非常不衛生，因為想到自己的餐若被裝在箱子裡面，旁邊是外賣員的腳，確實是有一些讓人噁心想吐。

另外有人理解外賣員在寒冷天工作很辛苦，但仍對這樣的行為表示不滿。有留言指出「平台該給騎手們配點棉鞋冬裝的」、「確實看了衝擊大，但誰知道還有多少外賣店後面用菜盆洗腳呢？」

針對於此，涉事平台進行大規模排查，並確定該外賣員為兼職。平台表示，一旦核實到具體外賣員訊息，將對其永久封禁。

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