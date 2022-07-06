外賣員暴雨下涉水送到3杯飲品 客人一句「不喝了」拒收

台灣彰化近日有位外賣員引起廣泛關注，事緣周一滂沱大雨之下，這位外賣員仍然「使命必達」，走入水深到小腿、水流急湍的的巷子，將3杯飲品送到客戶手上，但客人卻以一句「不喝了」拒收。有台灣傳媒引述目擊者指出，當時外賣員呆了一呆，然後將飲品放在門外，默默離開，落漠的身影令人心酸，「真的不要這樣整人！」

目擊者：拖鞋被水沖甩兩次 見被拒收感到很心酸

報道引述該名住在巷口目擊事發經過的阿婆指出，現場「逢雨必淹」，當日下午4時許，外賣員駕電單車駛至，見巷內水流太急難以駛入，就詢問能否將客人訂購的3杯飲品寄放在她家，稱會通知客人雨勢減弱後出來拿，但阿婆家人拒絕，擔心飲品有任何問題要負責。外賣員思考一會，泊好電單車就徒步走入巷內，拖鞋被水沖甩兩次，停下來撿起穿上再繼續走，結果客人卻說「不喝了」拒收。

該名阿婆表示，當時感到很心酸，因為雨勢真的超級大，這種天氣送外賣十分危險，但就是有人在這種天氣還點飲品外賣，人家好不容送達，居然被拒收，「外送員也是人生父母養的，可不可以有點同理心」。報道又引述其他外賣員指，外賣員這行甚麼奇怪狀況都會遇到，「很考驗人品」，不期望遇到「天使」客人，只祈禱少遇到「奧客」，平安順利送餐就很滿足。

網民：人家賺錢不容易 希望多點同理心

台灣網民紛紛為該名外賣員加油，稱「希望多點同理心，外送員很辛苦完成使命，還要被拒收！真是辛苦了」、「用敬業換來客戶的絕情」、「平台真的該要有個機制懲治奧客」，又批評「太離譜了啦，奧客，希望被公布！如果是你家人被這樣對待，你何感想？」、「人家賺錢不容易，又下大雨、又被拒收，這種人一定會有報應啦」、「如果不能將心比心，那自己出門買啊」、「怎不要乾脆自己先棄單，把飲料送外送員喝啊」。