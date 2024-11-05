外賣員與家人失散34年　相認一年後因直播帶貨分帳反目

內地一名被拐34年的男子去年成功尋親與家人團聚。惟相認不到一年後，他因直播帶貨與家人決裂，雙方於網上平台帳號已互相刪除或隱藏對方內容。對於與家人反目一事登上社交平台熱搜，他坦言不是甚麼光彩事情，並承認透過尋親事件得到廣大關注，自己不想看到有此結局，並重申「我很好，不用擔心」。

認親儀式網上直播成網紅 1989年12月，不到三歲的郁豹豹在外婆家門口被拐走，自此與家人失散34年，郁豹豹表示自己於4、5歲時從養父母口中得知非親生兒子，是花了2,600元買來，任職外賣員的他成長後決定尋找親生父母，至去年9月在公安協調下與父母及兩個弟弟相認，認親儀式網上全程直播後迅速走紅，令各人都成為網紅。他半個月後與兩名弟弟開始直播帶貨，首次一共賺約47萬元人民幣，於是提出自己拿六成，兩名弟弟各拿兩成。

「還有認知生活習慣的差異」 然而，父母提出郁豹豹拿四成，其餘六成由兩名弟弟平分。郁豹豹起初不接受，後來選擇妥協，自此感到「不舒服」，直至去年11月終於提出不再合作分道揚鑣，理由是弟弟只想分其佣金，對方卻不願分給他。如今，他已隱藏與親人共同出鏡內容，兩名弟弟也將此前網名中的「郁豹豹」刪去。在回憶自己與家人相處的這段時間，郁豹豹說除了金錢的問題，「還有認知、生活習慣的差異，我們之間沒有彼此接納」。