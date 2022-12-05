多個大城市稍鬆嚴謹防疫措施 內地通關或見曙光

內地多個城市早前有抗議新冠防疫措施過緊，及後有傳引述國家主席習近平上周向到訪的歐洲理事會主席米歇爾提到，中國目前流行的新冠病毒毒性較輕。消息流出的同時，內地多個大城市的防控措施開始「放鬆」，令外界憧憬中國放寬嚴謹的防疫措施，甚至視為開關在望的訊號。投資市場已經偷步出動，料港股今日可衝高見萬九點。
內地前日新增31,601宗本土新冠病例，多兩人病逝，惟已由上月27日的40,052宗的高峰回落達21%。各地感染情況，廣東仍錄6,653宗，重慶則有5,372宗，山西及北京各有2,777和2,486宗。
北京上海搭地鐵毋須核酸證明
踏入12月，北京、上海、天津、廣州、重慶和成都等大城市，紛紛宣布優化防疫政策。北京已表明，長期居家老人、在家辦公或上網課、嬰幼兒等，如無需要外出可不用做核酸篩查；不再把感染者所住的樓宇或小區封控；周一起乘搭北京地鐵、巴士等公共交通工具，不用持有48小時核酸陰性證明。
上海民眾今起乘坐地鐵等軌道運輸、巴士、渡輪等公共交通工具，以及到公園或景區等戶外公場所，不用再查驗核酸陰性證明。天津不僅取消72小時核酸證明才准搭地鐵規定，該市部分區域的超市、商場、菜市場、餐廳等公共場所也重新營業，而賓館、酒店、景區維持72小時內核酸陰性證明。至於廣東廣州，當局早前已表明不再大規模核酸檢測，解除所有臨時管控區，有序恢復生產生活秩序，乘搭公共交通工具只須掃碼，也恢復食肆堂食，病人到醫院或診所求診也只須掃碼即可。深圳民眾搭公共交通、到公園等室外場所也不用查核核酸證明。
買退燒藥不用登記身份
即使感染數字排在前列的重慶，民眾乘公共交通只需掃健康碼，惟離開中心城區須持48小時核酸陰性；進入公共場所要持72小時核酸陰性。毗鄰重慶的四川成都，不論是搭地鐵等市內公共交通工具、公共場所、出入居民小區等，民眾只需掃碼。
各地也不再限制登記購買退燒、止咳、抗感染、治咽喉乾痛等藥物。此外，廣東珠海今起市民要自費做核酸檢測，最平2.5元人民幣(混管)，並建議沒有新冠徵狀、工作沒有感染風險、非重點人員以及無需求檢測的人士，不用接受核酸檢測。
廣州專家：Omicron毒性低大部分無徵狀
內地專家研判病毒病性未如預想嚴重，或許是防疫政策開始趨向放寬之源。廣州醫科大學黨委書記唐小平表示，Omicron變異病毒株雖傳染性強，但毒性非常低，感染後大部分是無徵狀，重症和死亡主要是長者，民眾可按普通感冒來儲備藥物。他指，廣州的優化完善疫情防控措施並不等於躺平，封控管理可精準到樓宇，故一般不開展全員核酸。
台灣方面，前日新增12,981宗本土個案，以新北市病例最多，達2,110宗。另外多29人死亡。