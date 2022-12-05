多個大城市稍鬆嚴謹防疫措施 內地通關或見曙光

內地多個城市早前有抗議新冠防疫措施過緊，及後有傳引述國家主席習近平上周向到訪的歐洲理事會主席米歇爾提到，中國目前流行的新冠病毒毒性較輕。消息流出的同時，內地多個大城市的防控措施開始「放鬆」，令外界憧憬中國放寬嚴謹的防疫措施，甚至視為開關在望的訊號。投資市場已經偷步出動，料港股今日可衝高見萬九點。 內地前日新增31,601宗本土新冠病例，多兩人病逝，惟已由上月27日的40,052宗的高峰回落達21%。各地感染情況，廣東仍錄6,653宗，重慶則有5,372宗，山西及北京各有2,777和2,486宗。



北京上海搭地鐵毋須核酸證明 踏入12月，北京、上海、天津、廣州、重慶和成都等大城市，紛紛宣布優化防疫政策。北京已表明，長期居家老人、在家辦公或上網課、嬰幼兒等，如無需要外出可不用做核酸篩查；不再把感染者所住的樓宇或小區封控；周一起乘搭北京地鐵、巴士等公共交通工具，不用持有48小時核酸陰性證明。

上海民眾今起乘坐地鐵等軌道運輸、巴士、渡輪等公共交通工具，以及到公園或景區等戶外公場所，不用再查驗核酸陰性證明。天津不僅取消72小時核酸證明才准搭地鐵規定，該市部分區域的超市、商場、菜市場、餐廳等公共場所也重新營業，而賓館、酒店、景區維持72小時內核酸陰性證明。至於廣東廣州，當局早前已表明不再大規模核酸檢測，解除所有臨時管控區，有序恢復生產生活秩序，乘搭公共交通工具只須掃碼，也恢復食肆堂食，病人到醫院或診所求診也只須掃碼即可。深圳民眾搭公共交通、到公園等室外場所也不用查核核酸證明。