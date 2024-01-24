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中國
2024-01-24 04:31:48
日報

多區有震感 新疆7.1級強震 最少3死5傷

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新疆昨發生黎克特制7.1級地震，震央位於阿克蘇地區烏什縣，接近吉爾吉斯邊境的山區，附近多個地區均有明顯震感，有民房震塌。當地之後發生逾70次餘震，最強一次達5.3級。不幸中之大幸是震央附近人口較少，截至本港時間昨晚釀最少3死5傷。

地震在凌晨2時9分發生，震源深度22公里，震央5公里內平均海拔約3,000米。中國地震台網指，地震發生期間，除阿克蘇地區，烏魯木齊、喀什及和田等多區均有震感。其中阿克蘇地區有住宅瓷磚震跌，有客廳吊燈掉下，亦有民居牆壁出現裂縫，區內烏什縣有1人受傷。在距震央26公里的克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣，有房屋震塌，3人遇難、4人受傷。災區已疏散逾1.24萬人。

新疆地震 新疆 地震

房屋被震塌。(互聯網、新華社)

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居民疏散至體育館。

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有片段可見地震時桌球室內民眾急逃。

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一名居民逃出時來不及穿衣，僅穿內褲及裹被。

6層高大樓搖晃約1分鐘

新華社報道，烏什縣媒體中心工作人員在地震時，感覺6層樓的融媒中心搖晃了約1分鐘，夜班人員迅速撤離大樓。當地氣溫攝氏零下10度，多個小區人員緊急疏散。阿克蘇一名女居民稱，地震發生時屋內裝飾、燈及花盆上的花，均劇烈搖晃，嚇得她及家人在兩分鐘內從15樓跑落樓，跑得雙腿發軟，並嚇哭了。另有一男只穿內褲，裹著被從5樓逃出室外。

新疆啟動地震應急二級響應，消防部門組織逾千名救援人員前往震區救災；西藏和甘肅消防救援總隊地震救援隊，亦會到新疆協助救災。國務院抗震救災指揮部辦公室啟動地震三級應急響應，並派工作組到震區指導抗震救災工作。中央政府亦緊急調撥帳篷、大衣、棉被、折疊床和取暖爐等物資支援當地。新疆鐵路部門立即啟動緊急應變計劃，封鎖受影響區段線路，並檢查可能受影響的設施。

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