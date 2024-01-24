多區有震感 新疆7.1級強震 最少3死5傷

新疆昨發生黎克特制7.1級地震，震央位於阿克蘇地區烏什縣，接近吉爾吉斯邊境的山區，附近多個地區均有明顯震感，有民房震塌。當地之後發生逾70次餘震，最強一次達5.3級。不幸中之大幸是震央附近人口較少，截至本港時間昨晚釀最少3死5傷。

地震在凌晨2時9分發生，震源深度22公里，震央5公里內平均海拔約3,000米。中國地震台網指，地震發生期間，除阿克蘇地區，烏魯木齊、喀什及和田等多區均有震感。其中阿克蘇地區有住宅瓷磚震跌，有客廳吊燈掉下，亦有民居牆壁出現裂縫，區內烏什縣有1人受傷。在距震央26公里的克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣，有房屋震塌，3人遇難、4人受傷。災區已疏散逾1.24萬人。