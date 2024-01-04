多名中國留學生入境美國遭註銷簽證 中方促停止泛化國安概念

內地官方《環球時報》報道，近期出現多宗中國留學生入境美國時，遭長時間盤查、檢查手機等電子設備的情況，甚至被註銷簽證遣返。中國駐美國大使館相關人士批評，這種歧視性做法嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作，損人不利己，敦促美方將歡迎中國留學生的表態落到實處，立即停止泛化國家安全概念。 「小黑屋」盤查8小時 檢查手機電腦 報道稱，留學生T為耶魯大學博士生，本科為北京某一流大學。去年12月19日，他從國內返美，在華盛頓附近的杜勒斯機場入境。機場海關在詢問T所學專業後，將其帶往「小黑屋」進行長達8小時盤查，重點詢問其本科在校期間是否獲得獎學金、是否受到中國政府資助等內容，並檢查其隨身電子設備。盤查結束後，T被告知所持的留學F-1簽證已被注銷且5年內不得入境美國，但並未被告知注銷原因。

被詢問是否受中國政府資助 中國留學生M於2022年前往美國國立衛生研究院國家癌症中心開展研究，在美期間無任何違法違紀行為。去年11月22日，M在杜勒斯機場入境時被帶往「小黑屋」進行盤查，重點被詢問了其本科專業方向、導師信息、目前研究內容，是否受國家留學基金委資助，科研項目是否與中國政府、軍方和國內重點實驗室有關等。盤查結束後，執法人員告知其所持F-1簽證已被注銷，並表示其簽證由美國務院直接取消，美國海關和邊境保護局無權查看取消原因。