多名中國留學生入境美國遭註銷簽證 中方促停止泛化國安概念

內地官方《環球時報》報道，近期出現多宗中國留學生入境美國時，遭長時間盤查、檢查手機等電子設備的情況，甚至被註銷簽證遣返。中國駐美國大使館相關人士批評，這種歧視性做法嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作，損人不利己，敦促美方將歡迎中國留學生的表態落到實處，立即停止泛化國家安全概念。
「小黑屋」盤查8小時 檢查手機電腦
報道稱，留學生T為耶魯大學博士生，本科為北京某一流大學。去年12月19日，他從國內返美，在華盛頓附近的杜勒斯機場入境。機場海關在詢問T所學專業後，將其帶往「小黑屋」進行長達8小時盤查，重點詢問其本科在校期間是否獲得獎學金、是否受到中國政府資助等內容，並檢查其隨身電子設備。盤查結束後，T被告知所持的留學F-1簽證已被注銷且5年內不得入境美國，但並未被告知注銷原因。
被詢問是否受中國政府資助
中國留學生M於2022年前往美國國立衛生研究院國家癌症中心開展研究，在美期間無任何違法違紀行為。去年11月22日，M在杜勒斯機場入境時被帶往「小黑屋」進行盤查，重點被詢問了其本科專業方向、導師信息、目前研究內容，是否受國家留學基金委資助，科研項目是否與中國政府、軍方和國內重點實驗室有關等。盤查結束後，執法人員告知其所持F-1簽證已被注銷，並表示其簽證由美國務院直接取消，美國海關和邊境保護局無權查看取消原因。
與中美元首會晤共識精神背道而馳
中國駐美國大使館相關人士表示，美方針對特定國家留學生的歧視性做法，與美方自我標榜的開放自由等理念背道而馳，與開展國際人才交流的時代潮流背道而馳，與兩國人民開展友好交流的共同願望和兩國元首近日三藩市會晤共識精神背道而馳。中方敦促美方將歡迎中國留學生的表態落到實處，立即停止泛化國家安全概念，停止無端遣返、盤查、滋擾中國赴美留學人員，停止侵犯中國公民合法權益，確保此類事件不再發生，為中美人文交流與教育合作營造良好氛圍。