多地抗議封控 國家疾控局：針對過度防疫

新疆烏魯木齊一宗10死住宅火警引發內地民眾對過度防疫的不滿，北京、上海、浙江杭州、湖北武漢、廣東深圳等多個城市都出現悼念和抗議活動，推倒封控圍欄要求解除封控，多人被警方帶走。在昨日舉行的國務院聯防聯控機制記者會上，國家疾控局官員指，近期民眾反映的問題主要不是針對疫情防控本身，而是集中在防控措施「層層加碼」等問題。

網傳深圳一個小區周一突被封控，居民與防疫人員衝突，破壞圍欄外出。 (路透社)

國家疾控局監督一司司長程有全指出，近期民眾反映的問題集中在防控措施簡單化、一刀切、忽視民眾訴求等方面，並且有地方隨意擴大管控區域和人員範圍、一封了之；有地方封控後長期不解封，有地方未經批准「動不動就『靜默』」。程有全強調，各地已成立整治層層加碼工作專班，聯防聯控機制綜合組亦每日積極有效回應各地網民反映的各種問題，並轉交有關地方解決。

席間路透社記者問到，會否因應個別地方的不滿情緒而調整防疫政策，國家衛健委發言人米鋒回應稱，中國政府一直根據新冠病毒變種特點和臨床治療實踐，以及重症率、死亡率、國際疫情形勢變化等，對防控措施「邊防控、邊研究、邊總結、邊調整」，強調我們一直在研究，不斷在調整，最大程度保護人民利益，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」。

國家衛健委：封控管理要快封快解

米鋒又重申，各地要根據核酸檢測及流行病學調查結果，做好風險研判，精準判定風險區域；封控管理要「快封快解、應解盡解」，減少因疫情為民眾帶來的不便。與此同時，要加快推進新冠病毒疫苗接種，特別是長者接種。國務院聯防聯控機制綜合組昨發布《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》，強調要「加快提升80歲以上人群接種率，繼續提高60至79歲人群接種率」。

內地前日新增38,421宗本土感染，重慶、廣東及北京分別佔8,893、8,792及4,386宗。台灣昨新增17,240宗本土確診、21宗死亡。