多處水浸｜深圳今起停課兩天 廣東暴雨最少1人失蹤

廣東持續暴雨，多處嚴重水浸，陽江江城區局部地區水深達2米，中山三鄉鎮有路面水深及腰。廣州從化區水文中心更警告，屬於珠江流域北江水系的玉溪水、潖二河或有「超二十年一遇」洪水。清遠英德市黎溪鎮黨委一名委員昨早駕車去鄉間檢查汛情，途中連人帶車被洪水沖走，當地全力搜救。深圳市防汛防旱防風(三防)指揮部則宣布，全市中小學和幼稚園今起停課兩天。

過去一兩日，廣東暴雨主要集中在廣州、中山、珠海、河源等地，單是前日早上9時至昨早9時，就有11個鎮街錄得超過250毫米、屬特大暴雨級別的雨量，並有129個鎮街錄得100至250毫米雨量，當中珠海斗門乾務鎮雨量最高，達326.3毫米，其次是中山三鄉鎮319.1毫米、陽江陽東區合山機場301毫米。

陽江水深2米 深圳疏散6650人

陽江江城區一個小區昨凌晨積水漲至2米，兩戶共11名居民被困，消防員花約1小時將人救出。河源東源縣一輛巴士前晚在積水中死火，車上37人由消防員用橡皮艇分3次轉送到安全地方。廣州從化玉溪水、潖二河(又名「潖江(二)河」)水位持續上漲，當局料昨晚6時出現洪水，附近的鼇頭鎮低窪地區積水嚴重，居民緊急疏散。深圳南山、寶安、羅湖等地昨凌晨1時至晚上7時錄得大雨或暴雨，其中大鵬新區南澳街道柚柑灣雨量達233.2毫米，全市最高；全市累計疏散6,650人，開放594處避難場所。

中央氣象台昨晚6時將暴雨預警升級至橙色，是近10年來最早的「橙雨」，預計昨晚8時至今晚8時，廣東、廣西、福建等地仍有大雨至暴雨，局部地區雨量高達280毫米。

澳門方面，昨截至中午錄得最高136毫米雨量，低窪地區內港未見水浸。港珠澳大橋穿梭巴士(金巴)香港往珠海班次昨午2時起停運，周六零時重開，已購票乘客可免費退票。澳門外港及氹仔客運碼頭往返深圳蛇口的所有航班昨日停航，未來幾日亦可能有調整。