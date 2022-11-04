夢天實驗艙轉位開門 神舟十四太空人：家又變寬了

中國太空站夢天實驗艙昨日完成轉位，與問天實驗艙分列天和號核心艙的節點艙左右兩側，構成中國太空站「T」字型基本結構。神舟十四號3名太空人陳冬、劉洋及蔡旭哲隨後陸續進入夢天實驗艙，準備展開連串科學實驗。對於從約5個月前的「一房(神舟十四)一廳(天和號)」變成如今「三房(神舟十四、問天、夢天)一廳」，指令長陳冬表示「非常激動，我們的家又變寬敞了」。

中國太空站要為何要構成「T」字？《北京日報》引述航天科技集團五院空間站系統總指揮王翔指出，主要是確保組合體主結構和質量分布盡量對稱、緊湊、穩定，易於飛行，且T字型結構受到的地心引力、大氣擾動等影響較為均衡，姿態控制消耗的推進劑和其他資源就較少。T字型更能令天和號保持前向、後向及徑向的對接能力——後向對接貨運飛船，前向、徑向對接載人飛船，實現太空人在軌輪換。

至於為何問天和夢天都是與天和號前向端口對接後，才轉位對接到側向端口，航天科技集團五院技術員解釋，如果問天和夢天一開始就側向對接，會因為質心偏差，對太空站姿態構成較大影響，甚至可能有滾轉失控風險。此外，根據太空站建造方案，問天和夢天在天和號兩側永久停泊，若直接側向交會對接，需要在天和號兩個側向端口加裝一套只使用一次的交會對接設備，造成資源浪費。

第三批太空人料明年上太空站

天舟五號貨運飛船及神舟十五號載人飛船將在年底前升空，實現中國航天史上首次太空人在軌輪換。中國太空站建成後，將進入為期最少10年的應用與發展階段，初步計劃每年發射載人及貨運飛船各兩艘。包括4名載荷專家的中國第三批18名太空人(17男1女)正加緊訓練，計劃明年開始執行太空站任務。第四批預備太空人亦已啟動選拔，範圍包括港澳。