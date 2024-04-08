夢想成真｜江蘇男發夢見彩票號碼 跟住照買中3400萬

《瀟湘晨報》報道，對於事發後有網民質疑當中有無造假，江蘇福彩客服人員回應：「既然江蘇福彩發出了新聞，就是真實的。開大獎也會現場詢問中獎人員，他如果告知的是這樣子，工作人員只能這樣進行記錄。但開獎都是公平公正的。」

不少人發夢希望中六合彩，但江蘇一名男子於夢境看到想投注的彩票號碼後，「回到」現實跟住照買，最終竟夢想成真，中得逾3,400萬人民幣。

在前一晚，葉先生夢見自己購買雙色球中了大獎，醒來後這組號碼一直深深印在腦海，下班後就照著夢中的號碼打了一張彩票，並進行了5倍倍投，沒想到美夢成真，竟真的成了幸運兒，至現在仍以為活在夢中。

本月4日，江蘇福彩（即福利彩票）在公眾號發布推文《健身購彩兩不誤，徐州彩民「美夢成真」中得雙色球3406萬餘元》。文中稱，江蘇省徐州彩民葉先生在福彩眾多遊戲中，最鐘情於雙色球和快樂8。每日下班後，他習慣去家附近的健身房健身，結束後再順道去健身房對面的福彩投注站買上一張彩票，做個順手公益。葉先生都是隨意選擇幾個數字組成1注號碼，再機選4注號碼組成一張彩票。

說到中獎源由，原來在前一晚，葉先生夢見自己購買雙色球中了大獎，醒來後這組號碼一直深深印在腦海，下班後就照著夢中的號碼打了一張彩票，並進行了5倍倍投，沒想到美夢成真，竟真的成了幸運兒，至現在仍以為活在夢中。