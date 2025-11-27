大埔宏福苑五級火｜中國紅十字會向香港捐贈200萬元 官媒背景公眾號「牛彈琴」︰對安全隱患突出感意外

大埔宏福苑五級火今造成44死58傷。死者包括一名消防員。警方凌晨拘捕3名本地男子涉嫌誤殺，他們是負責屋苑大廈維修的工程公司負責人。除了消防處發現建築物外牆安裝保護網、保護膜、防水帆布及塑膠布等，懷疑未符合防火標準之外，警方又發現一幢未波及大廈的每層電梯大堂的窗戶外被發泡膠包封。發泡膠是非常易燃物品，有機會加速火勢蔓延，不排除是導致火警迅速蔓延的原因。

國家主席習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，要求港澳辦、中聯辦支持特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。