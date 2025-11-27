大埔宏福苑五級火｜中央港澳辦工作小組赴港協助救災 國防部：聽令而行守護香港(更新)

中央港澳辦、國務院港澳辦副主任、中聯辦主任周霽，以及中央港澳辦、國務院港澳辦副主任農融到大埔社區中心和威爾斯親王醫院，探望慰問宏福苑的火災傷者和受影響居民。周霽表示，是受中央港澳辦、國務院港澳辦夏寶龍主任委託，專程帶來習近平主席、中央政府對遇難人員和殉職消防員的沉痛哀悼，對遇難者家屬和受災人員的深切慰問。中聯辦表示，火災發生後，特區政府採取了一系列有效措施，目前火勢已得到有效控制。相信特區政府會繼續全力搜救失聯人員，全力救助受傷人員，全力做好善後安置工作，並盡快查清事故原因；又指中央政府將持續全力支持特區政府做好救災救援工作。特區政府如有消防救援和人員救治等方面的任何需求，中央政府將全力支持，相信香港同胞定會團結一心、共克時艱。周霽及農融亦探望了參與救援工作的醫護人員、地區關愛隊成員、警員、民政事務署工作人員並進行交流。

大埔宏福苑五級火，至今造成55人死亡。為貫徹落實習近平總書記重要指示精神，中央港澳工作辦公室主任夏寶龍第一時間部署組建中央港澳工作辦公室工作小組赴港協助開展救災工作。工作小組由中央港澳工作辦公室副主任農融率領，於今日(11月27日)凌晨出發，早上抵達香港開展工作。港澳辦常務副主任徐啟方今日下午亦來港協助開展救災工作。

在北京，國防部新聞發言人蔣斌今日在例行記者會回應官媒《環球時報》記者有關大埔火災，解放軍駐港部隊是否計劃提供幫助時說，對遇難人員和殉職消防員表示沉痛哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示誠摯慰問，駐港部隊將聽令而行，依法履職，守護好香港。

深圳消防：蓮塘口岸消防車集結 為例行測試

有網民表示昨晚在蓮塘口岸深圳一側目擊大批內地消防車隊聚集，估計他們過境協助救火，話題「深圳消防支援香港」一度登上微博熱搜榜首。不過，香港消防處當晚指，沒有向內地提出要求支援。深圳消防部門表示，深圳消防在蓮塘口岸拉動集結，是例行的拉動測試，目前深圳消防未前往香港支援。