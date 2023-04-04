大媽大鬧日本！舉大聲公狂吼日本警察 網民：丟臉丟到國外(有片)

隨著新冠病毒疫情趨緩，各國也重啟大門，迎接遊客來訪。其中日本更是許多人的亞洲旅遊首選，然而近日一段中國大媽挑釁日本警察的影片在twitter瘋傳，吸引數百萬人觀看。不僅震驚日本網民，要求政府遣返大媽，連大陸網民也表示看不下去，狠批「丟臉丟到國外」。專門分享日本各種時事趣聞的twitter帳號「大学生のきしょいストーリー」，在3月29日分享一段8秒的影片，推文寫著「給警察造成麻煩的大陸觀光客」。片中可見一名身穿桃粉色T恤、撐著紅傘的大媽，手拿大聲公近距離對著警察大吼，尖聲喊著「抗議！抗議！抗議！抗議！侵犯人權！抗議！侵犯人權！」而警察則一臉無奈地看著這名大媽。

網民紛紛嘲諷

影片曝光後，立刻引起日本網友關注，直呼「真的好討人厭」、「大陸人能不能再冷靜一些？」，並對影片中的警察表示同情。事後影片也被轉載到Facebook、YouTube等社交平台，各地網民對此紛紛嘲諷，「這大媽做了不敢在大陸做的這件事」、「自備大聲公真的很低能，好像大聲就贏了一樣」。也有少數看不下去的大陸網友，狠批大媽行為不妥「取消簽證，直接遣送回國」、「這算文化輸出了吧，丟臉丟到國外」、「欺軟怕硬，敢在大陸警察面前吼嗎？馬上15天！」。

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