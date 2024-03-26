大媽患胃癌暴瘦22公斤急送醫　竟因想節食「餓死」腫瘤

據《半島晨報》報導，近日，紹興市人民醫院胃腸外科的醫生護士接到一位患者女兒的求助，說自己媽媽竟然差點活活「餓死」。胃腸外科醫護人員聽了也是大驚失色。

大陸浙江紹興一名大媽罹患胃癌，經手術化療後，恢復狀況不錯，但外地工作女兒日前回家赫然發現媽媽暴瘦22公斤，急忙送醫，才知原來大媽這陣子瘋狂節食，只為了想「餓死」腫瘤。

據《半島晨報》報導，近日，紹興市人民醫院胃腸外科的醫生護士接到一位患者女兒的求助，說自己媽媽竟然差點活活「餓死」。胃腸外科醫護人員聽了也是大驚失色。

原來患者徐姓大媽（化名）半年前在胃腸外科做了胃癌手術，手術非常成功，徐大媽經歷了圍手術期，又熬過了艱難的化療週期，本來慢慢調養，定期複查，完全可以正常生活了。

結果，徐大媽不知在哪裡聽說癌細胞生長需要營養，如果吃的太好，營養會被癌細胞吸收，加快腫瘤生長甚至導致復發，所以她什麼也不敢多吃，營養好的甚至直接不吃，每天只吃一點點飯和蔬菜，想「餓死」腫瘤。

徐大媽的女兒在外地工作，也沒有注意到徐大媽的反常，最近放假回家，看到媽媽瘦的不成樣子，瞭解情況後，趕緊將媽媽送到醫院，求助於醫護人員。

徐阿姨住進胃腸外科病房的時候，體重從原來的65公斤降到了43公斤，BMI指數竟只有16.3，此前負責徐大媽的護理師也是大吃一驚，「怎麼竟然瘦了這麼多？」

住院後，胃腸外科醫護聯合營養科，不僅積極治療，還多番對徐大媽進行耐心宣教科普，主治醫師呂杰青向大媽勸說「我臨床幹了幾十年了，竟然有這種事，癌細胞竟然是靠餓死？」同時強調吃得好，營養足，改善體質，增強免疫力，才對腫瘤治療有益，徐大媽聽後表示「以後一定會聽我們醫護人員的話，而不是盲目的偏聽偏信」。