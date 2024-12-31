大學教授課堂上稱「生孩才長壽」、「厲害的女性壽命短」引眾怒　網民：請拿出證據

內地一名大學教授，最近在課堂上語出驚人！他表示「生孩子會長壽，上天也會眷顧妳」，甚至還稱「厲害的女性壽命都很短」。此話一出即激起網民眾怒，要求大學教授拿出證據。
大學教授兼醫生：特別牛逼的女性壽命都很短
據《海峽都市報》等內地媒體綜合報道，一名內地網民30日在網路上傳一段影片，讓許多人看了很有意見。
只見內蒙一名大學教授在課堂上滔滔不絕，甚至開始談及關於女性生孩子的議題。「生了孩子以後，上天也會眷顧妳，它會讓妳活的時間長一點，我們所謂特別牛逼的女性，但是她的壽命都很短，村裡生了10個8個孩子的老太太，都活到90、100歲了。」
教授還強調，「這些老太太都沒有疾病啊，她們得病的機率就很小！」據悉，該名教授同時也是一家醫院的醫生。
網民：女性不是生育工具
相關影片引發網民議論紛紛，有人留言表示「作為大學老師，下這樣的結論請拿出資料」、「那多生幾個直接成神仙了？」、「女性不是生育工具，每個人都有自己的人生價值！」、「說一個大家都知道的事實：女性生孩子就是容易出危險」。
還有內地網民撰長文予以回擊，表示關於該教授「所謂比較厲害的女性的壽命都很短」的言論，更是毫無根據的偏見，強調女性在社會中的地位和成就與她們的壽命之間並無必然聯繫。並稱許多傑出的女性在事業上取得了輝煌成就，同時也擁有健康的身體和長壽的人生。
例如，諾貝爾獎得主居禮夫人（Marie Curie）、英國女性主義作家維吉尼亞·吳爾芙（Virginia Woolf）等，她們都是在各自領域取得了卓越成就的女性，同時也擁有較長的壽命。
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