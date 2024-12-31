大學教授課堂上稱「生孩才長壽」、「厲害的女性壽命短」引眾怒　網民：請拿出證據

內地一名大學教授，最近在課堂上語出驚人！他表示「生孩子會長壽，上天也會眷顧妳」，甚至還稱「厲害的女性壽命都很短」。此話一出即激起網民眾怒，要求大學教授拿出證據。

大學教授兼醫生：特別牛逼的女性壽命都很短 據《海峽都市報》等內地媒體綜合報道，一名內地網民30日在網路上傳一段影片，讓許多人看了很有意見。 只見內蒙一名大學教授在課堂上滔滔不絕，甚至開始談及關於女性生孩子的議題。「生了孩子以後，上天也會眷顧妳，它會讓妳活的時間長一點，我們所謂特別牛逼的女性，但是她的壽命都很短，村裡生了10個8個孩子的老太太，都活到90、100歲了。」 教授還強調，「這些老太太都沒有疾病啊，她們得病的機率就很小！」據悉，該名教授同時也是一家醫院的醫生。