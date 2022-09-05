大學校長轟網遊是「最大校園毒品」：90%學生被取消學籍皆因網遊

學生打機真係罪大惡極？位於浙江杭州的中國計量大學上周一晚舉行新生開學典禮，校長徐江榮在致詞中對學生作出忠告，指「網絡遊戲是最大的校園毒品，每年被取消學籍的同學90%因為遊戲，100%不值得同情」。

網民：別用網遊做替死鬼 問題是無自制力的學生

徐校長的言論隨即在網上掀起極大爭議。不少網民認為，導致學籍被取消的原因「不是遊戲，是自制力」，批評「別把甚麼鍋都推到遊戲身上吧」，認為「錯的是玩物喪志的學生，還有教不好學生的家長和學校老師。這幾年對遊戲行業整治已過嚴苛，不能再為了些少數沉迷遊戲的年輕人，而犧牲遊戲行業！很多人真失業不起！」

網民：沒有網遊，還有看小說、談戀愛、愛蹺課

有網民更質疑，「這種邏輯水平怎麼當的校長？」還有網民透露，「我們宿舍原來四個人，下課了也玩(網絡)遊戲，但是不影響我們拿獎學金和保研」，又直言對於沒有自制力的人來說，就算沒有網絡遊戲，「也會有小說、釣魚、籃球、足球等等各種理由」、「也會因為談戀愛、睡懶覺、愛旅遊、愛蹺課等其他原因不及格」，強調「外界的誘惑或紛擾一直都在，主要還是自己的問題」。

有網民就「二次創作」徐校長的忠告，揶揄「90%的官員落馬因為貪污和包二奶，90%的人gay變彎因為看了小說電視跟風，90%的國人頹廢虛度光陰因為短視頻，90%的青年通勤時間長因為不買房，90%的韭菜不能割因為長得太慢，100%的死亡因為出生……這些100%不值得同情」。還有網民「補刀」，稱「100%的離婚是因為結婚，建議取消結婚」。