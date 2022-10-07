大學生反映有「迫切需要」 教育部鼓勵加強戀愛心理教育

談戀愛這回事其實都需要學習！內地教育部早前回覆全國人大代表關於「在高等學校開設家庭家教家風必修課」的建議時，提到鼓勵高校加強戀愛心理教育及家庭倫理教育，提升學生表達、溝通和交往能力，引導學生樹立正確愛情觀、婚戀觀及家庭觀。武漢科技大學副教授張勇指出，曾有學生反映，戀愛心理學是大學期間「迫切需要的課程」，認為大學開戀愛課「充分回應學生剛需」。

內地多間大學近年都有開設以婚戀為主題的選修課程，堂堂墟冚，當中最經典的應該是武漢大學心理學教授喻豐去年10月開設的「戀愛心理學」，學生逼爆課室之餘，還有不少人圍在窗外，甚至坐在窗台，只求聽到一字半句。中青校媒更曾進行問卷調查，訪問了1,028名大學生，當中88.23%都支持大學開戀愛課。