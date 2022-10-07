大學生反映有「迫切需要」 教育部鼓勵加強戀愛心理教育

談戀愛這回事其實都需要學習！內地教育部早前回覆全國人大代表關於「在高等學校開設家庭家教家風必修課」的建議時，提到鼓勵高校加強戀愛心理教育及家庭倫理教育，提升學生表達、溝通和交往能力，引導學生樹立正確愛情觀、婚戀觀及家庭觀。武漢科技大學副教授張勇指出，曾有學生反映，戀愛心理學是大學期間「迫切需要的課程」，認為大學開戀愛課「充分回應學生剛需」。
內地多間大學近年都有開設以婚戀為主題的選修課程，堂堂墟冚，當中最經典的應該是武漢大學心理學教授喻豐去年10月開設的「戀愛心理學」，學生逼爆課室之餘，還有不少人圍在窗外，甚至坐在窗台，只求聽到一字半句。中青校媒更曾進行問卷調查，訪問了1,028名大學生，當中88.23%都支持大學開戀愛課。
武大教授：學生渴望知道如何去愛
武漢《長江日報》報道，對於教育部近期明言鼓勵大學加強戀愛心理等教育，並加強家庭家教家風教育相關課程，喻豐直言，當下許多年輕人自稱「社恐」(社交恐懼)，不知如何處理家庭關係和愛情，若果大學有相關課程，相信可幫助學生學會表達情感，有效融入一段親密關係當中。喻豐又談到其去年火爆的戀愛心理學課程，強調這反映學生渴望知道如何去愛，並認為年輕人對愛情有期待和渴望，但不清楚一段愛情對於個人的意義，若有課程加以引導，能避免許多矛盾和障礙。
武漢科技大學則已開設「婚姻家庭法」選修課14年，同樣堂堂爆滿，且課程自2020年起成為網課後，吸引到過萬名網民報讀。該校2020年開設的愛情心理學，亦已成為全校最受歡迎選修課之一。課程主講之一張勇認為，大學這些課程充分回應學生剛需，有學生向他坦言，這是他們大學期間迫切需要的課程，還有男生課後找他，「說如果早點來上這門課，也許就不會失去女友」。