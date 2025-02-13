大批內地及台灣生不獲評分 日語能力測試疑爆「時差」作弊

JLPT日本語能力試驗(俗稱「日檢」)是日語學習者或使用者鑑定日語能力的國際性測驗，從困難至簡單共分N1至N5等5個級數，前往日本求學或工作人士一般須通過其認證門檻。近日JLPT傳出大規模舞弊疑雲，在公布去年12月的考試結果時，有內地及台灣考生需要「成績精查(詳細調查)」，疑涉及有考生「跨時區作弊」。據報有大批考生因此不獲評分。 台灣傳媒報道，早於去年12月已傳出有內地學生在JLPT成績被質疑的消息，而近日有份在台灣主辦考試的「語言訓練測驗中心」(LTTC)指，台灣也有22名考生被判斷成績異常，不獲評分但退還報名費。

據報事件可能涉及有考生利用不同考區的時差，提前得知試題，從而集體舞弊。有內地網民指出，成績受質疑的內地學生，分別在內地及日本考區應考，而懷疑作弊的重災區是在日本考場舉行的N2級考試。 有報道指，當時日本考區舉行N1級考試，之後舉行N2級，而內地考區則相反，先舉行N2級考試，然後舉行N1級。據悉，在內地考場N2級考試結束後，即時有機構把試題答案放上「小紅書」，因此在日本考場的內地考生，得以提前知道答案。另一個版本則是，內地N2考區考完聽力測試後，日本考區才剛考完第一場語言知識及閱讀試，休息40分鐘後才考聽力測試，涉事考生或利用這個空檔，在社交平台獲得聽力測試的試題及答案。有人甚至指出，有考生一收到聽力測驗試卷，便立即填上答案。最終主辦方發現N2日本考場有學生的答案錯對都一樣，認為涉及不自然回答，判定有關成績無效。

台灣主辦方稱「成績異常不見得是舞弊」 有台灣考生於社交平台Threads發文，指報考了N2級考試，上月31日網上公布成績時卻找不到自己的成績，經輾轉聯繫才獲日本官方回覆指「成績出不來，要直接退費」。LTTC副執行長吳若蕙表示「成績異常不見得是舞弊」，但強調目前不清楚22名台灣學生答案出了甚麼問題。她指，大型考試都會有檢查成績有否異常的程序，例如學生答案對錯一模一樣或出現其他不自然跡象，都有可能不獲評分。