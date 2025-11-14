大東溝金礦｜內地探明首個千噸級金礦　黃金資源量達1444.49噸

自然資源部今日（11月14日）公布一項成果，由遼寧地礦集團在遼東地區探明了內地首個千噸級、低品位超大型金礦床——大東溝金礦，共探明黃金資源量1444.49噸，是中國規模最大單體金礦床。

大東溝金礦是甫米發現的又一超大型低品位露天金礦，目前已通過開發利用經濟性論證，預期效益良好。在勘查過程中，由近千名工作人員協同作業，將勘查工作時間縮短到15個月，開創了內地「短周期、高質量」的金礦勘查先河，進一步為內地黃金資源戰略儲備打下堅實基礎，顯著豐富了金礦成礦理論，未來將打造世界級黃金產業基地，服務東北全面振興與高質量發展。

