大灣區內地城市試點實施　6類工作人才可申辦往來港澳簽注

內媒報道，中國出入境管理局表示，為便利粤港澳大灣區人才從事科技學術交流活動，促進服務粤港澳大灣區建設發展，自本月20日起，在粤港澳大灣區内地城市試點，實施往來港澳人才簽注政策，當中在大灣區工作的內地6類人才可以申辦往來港澳人才簽注。
涉傑出科研文教衛健法律等
該6類可以申辦往來港澳簽注的人才，包括：
- 傑出人才，即對灣區建設發展作出重大突出貢獻或急需的頂尖人才
- 科研人才，即灣區科研機構副高級以上職稱人員
- 文教人才，即灣區高等院校副高級以上稱稱人員
- 衛健人才，即灣區副高級職稱以上衛生健康專業技術人才及衛生研究人才
- 法律人才，即參與在香港、澳門法律仲裁程序的内地仲裁員，處理内地與香港、内地與澳明投資爭端的内地調解員等
- 其他人才，即灣區人才、科技主管部門認定的高層次管理和專業技術人員
簽注有效期内無限次往來港澳 每次停留不逾30日
當局指，上述6類人才可以根據實際需要，單獨或同時申請辦理赴香港人才簽注和赴澳門人才簽注，其中傑出人才可以申辦有效期5年的人才簽注；科研、文教、衛健人才可以申辦有效期3年的人才簽注；法律、其他類人才可以申辦有效期1年的人才簽注。持證人在簽注有效期内可以不限次數往來香港或者澳門地區，每次在香港或者澳門停留不超過30天。
中國出入境管理局相關負責人指，在粤港澳大灣區試點實施往來港澳人才簽注政策，是深入貫徹黨中央關於粤港澳大灣區建設决策部署，促進港澳地區長期繁榮穩定，深化内地與港澳交流合作的出入境政策創新舉措。