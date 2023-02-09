大灣區內地城市試點實施　6類工作人才可申辦往來港澳簽注

內媒報道，中國出入境管理局表示，為便利粤港澳大灣區人才從事科技學術交流活動，促進服務粤港澳大灣區建設發展，自本月20日起，在粤港澳大灣區内地城市試點，實施往來港澳人才簽注政策，當中在大灣區工作的內地6類人才可以申辦往來港澳人才簽注。