大灣區旅遊｜深圳看極光？龍崗大運公園上演國內首個國際級極光show

有人認為極光是人生必看的世界奇景之一！不要說到北極旅遊不易，即使身處當中也要視乎天氣才能看到極光。現在，在深圳就能欣賞得到了。在深圳龍崗大運公園的夜空，偌大的草坪上空，有像極光一樣的炫彩光束在空中交織，有如打翻了的調色盤。究竟它是「何方神聖」？

灣區打卡｜彩色光束自創投射技術 瑞士藝術家的極光盛宴

綠草如茵的深圳龍崗大運公園，入夜後，是另一個世界。在廣闊的草地上空，一道道炫目光束照耀，綠的藍的黃的橙的在天空閃耀，交織出耀眼的色彩，就像北極上空的極光，讓人看得心花怒放。「北極」光束時而一閃而過，時而像薄霧一樣籠罩半空，甚至令公園旁邊的高樓大廈若隱若現，坐在地上看，有如置身在幻影當中，既神秘又夢幻。不過，這並不是真的自然極光，而是來自瑞士藝術家Dan Acher所創作的大型戶外藝術裝置展覽——BOREALIS， 有一個美麗的名字「約定極光·邂逅龍崗」，網民為這個表現取名為「極光show」。