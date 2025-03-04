大灣區買樓｜36名男子置業「女朋友竟是同一人」 完成手續後劉佳人間蒸發

廣東近日傳出有多達36名男子「為愛買樓」，成為同一棟樓的業主。離奇的是，他們的前女友與介紹人的名字竟然都叫「劉佳」，疑似遭到「美女地產經紀」欺騙。 《廣東廣播電視台》報道，爆料人阿姚（化名）控訴稱，自己於去年3月透過交友平台，認識了自稱「劉佳」的女子，雙方很快確定了情人關係。他說，「『劉佳』剛開始給我的印象是，非常溫柔、賢慧、顧家，特別懂事體貼，像完美女友」。 根據阿姚的說法，「劉佳」自稱湖南人，30歲，在深圳從事電商工作。

離奇的是， 除了阿姚以外，竟然至少有3名男子向媒體表示，自己與「劉佳」在去年4、5月已論及婚嫁。只不過「劉佳」一再告訴男方，要先買樓再見家長，才能同居。 為引誘男方購房，「劉佳」甚至願意出3萬元人民幣（約32,022港元）定金作為首期，並「強烈推薦」惠州仲愷高新區玖璟台、昊藝尚苑等社區。當時這些房地產商也推出高達十多萬人民幣所謂的買樓補貼。 「女朋友」拒絕在房產證加名 深信不疑的阿姚很快開始辦理購房手續，然而在辦理房產證時，「劉佳」卻以各種理由拒絕加自己的名字，當購房手續辦完後，「劉佳」態度隨即冷淡，沒多久後就人間蒸發。 另一位當事人小王說，「『劉佳』以各種理由說忙，不了了之，（所有人）都是這樣，微信、電話封鎖」。