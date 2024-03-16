大灣區資訊｜內地現可應考香港DSE筆試　兩所「與考學校」率先試行

大灣區發展一日千里，新的政策、建設、科技、醫療、旅遊，以至生活各項等，都與我們息息相關， 以下整理一些值得關注的新聞及資訊，讓港人在大灣區工作及生活變得更輕鬆。
文章出處：「當代中國」網站
深圳培僑龍華信義及廣州暨大港澳子弟 首批「與考學校」
考評局早前公布，兩所內地港人子弟學校申請並獲接納成為2024年香港中學文憑試「與考學校」，分別為深圳香港培僑書院龍華信義學校和廣州暨大港澳子弟學校。
考評局早前修訂DSE考試規則，接納香港境外合資格的學校參加DSE，已獲內地部門認可並獲批開辦DSE課程的港人子弟學校可向考評局申請成為「與考學校」。
成功申請成為「與考學校」的深圳香港培僑書院龍華信義學校和廣州暨大港澳子弟學校，現階段若在內地應考只可以應考筆試，英文口試、體育或音樂科實習考試仍須在港應試。
考評局發言人表示，這是首次在內地設DSE考場，採用兩校「先行先試」模式，當局會根據試行情況對2025年及以後的文憑試安排進行再次評估，包括增加與考學校等。
深圳推21項措施 3大方面 便利港人北上消費
日前，深圳市發展和改革委員會發布《深圳市關於促進消費的若干措施》，推出了21項促進消費相關措施，聚焦優化消費環境、鼓勵汽車消費、支持住房消費、壯大服務消費、便利港人消費5大範疇。
其中，在便利港人消費方面，措施提出了3大舉措，首先，深圳當局將推出「港澳旅遊消費地圖」及 「深圳優勢產品消費指南」等旅遊消費攻略，並在各個口岸、景區、地鐵等地提供繁體和英文版諮詢手冊。
其次，改善及優化跨境支付系統，重點提升數字人民幣賬戶與八達通等港澳支付平台的互聯互通水平，並擴大電子錢包如微信香港錢包、支付寶香港錢包、港澳版「雲閃付」的使用範圍。
交通方面，深圳當局將開設更多口岸與重點商圈和景區之間的免費接駁線路，9月初，南山區已正式開通3條連接深圳灣口岸與南山重點商圈景區的免費穿梭巴士。
除此之外，深圳市將於全市打造10個以上港人旅遊消費服務示範街區，為港人北上消費提供更多便利和優惠。
深圳全新商場KK TIME羅湖開業 食玩買一應俱全 提供港人優惠
深圳羅湖區全新商場KK TIME正式開業，這是繼金光華廣場、羅湖萬象城、KKmall之後，羅湖區的第4個大型商場。
KK TIME商場面積多達10萬平方米，分為地下2層，地上4層，以「美好生活」為定位，擁有超大面積的珠寶生活空間，是目前全國首個規劃面積最大、品類最全的珠寶文化主題街區。此外，商場内還有特色美食主題街區「FOOD TIME飯堂」，多個港人熟悉的餐飲品牌都有進駐。
除了這兩大特色主題街區外，KK TIME商場内還有多間旗艦店首店，其中包括大型親子室内遊樂中心MELAND CLUB、中影天川國際影城、元初食品精品超市等，不管是吃喝還是玩樂，商場内一應俱全。
港人可以如何前往KK TIME商場？建議大家從羅湖口岸過關，在地鐵羅湖站乘坐1號線抵達老街站後，轉乘3號線，於水貝站B出口步行約200米即可到達。
美團無人機新航線 落地深圳人才公園 幾分鐘就能出餐
近日，美團無人機宣布深圳南山區第3條常態化航線，正式於深圳人才公園開航，是繼深圳世界之窗、錦綉中華等景區後，中國第5個景區落地無人機配送。
美團無人機最新航線貫穿深圳人才公園至海岸城，此處緊鄰高新科技園和深圳灣超級總部基地，是深圳高新技術人才聚集地。起飛點位於海岸城商圈，用戶可在距離起飛點約1公里的深圳人才公園下單，商家出餐後，幾分鐘就能夠收到無人機送來的餐品。
收貨的方式也十分簡單，只需到公園内的無人機空投櫃領取即可，不僅節省了大量溝通時間，配送時間也較過往壓縮近50%。近年，深圳低空經濟發展蓬勃，截至2022年底，深圳低空經濟資產已達到750億元人民幣，佔全國7成。
作為深圳南山區後海智慧改革的創新試點之一，美團無人機新航線將結合科普教育、體驗參觀等多個功能，有望成為深圳新晉打卡點。
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