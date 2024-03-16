大灣區資訊｜內地現可應考香港DSE筆試　兩所「與考學校」率先試行

考評局發言人表示，這是首次在內地設DSE考場，採用兩校「先行先試」模式，當局會根據試行情況對2025年及以後的文憑試安排進行再次評估，包括增加與考學校等。 深圳推21項措施 3大方面 便利港人北上消費 日前，深圳市發展和改革委員會發布《深圳市關於促進消費的若干措施》，推出了21項促進消費相關措施，聚焦優化消費環境、鼓勵汽車消費、支持住房消費、壯大服務消費、便利港人消費5大範疇。 其中，在便利港人消費方面，措施提出了3大舉措，首先，深圳當局將推出「港澳旅遊消費地圖」及 「深圳優勢產品消費指南」等旅遊消費攻略，並在各個口岸、景區、地鐵等地提供繁體和英文版諮詢手冊。

其次，改善及優化跨境支付系統，重點提升數字人民幣賬戶與八達通等港澳支付平台的互聯互通水平，並擴大電子錢包如微信香港錢包、支付寶香港錢包、港澳版「雲閃付」的使用範圍。 交通方面，深圳當局將開設更多口岸與重點商圈和景區之間的免費接駁線路，9月初，南山區已正式開通3條連接深圳灣口岸與南山重點商圈景區的免費穿梭巴士。 除此之外，深圳市將於全市打造10個以上港人旅遊消費服務示範街區，為港人北上消費提供更多便利和優惠。 深圳全新商場KK TIME羅湖開業 食玩買一應俱全 提供港人優惠 深圳羅湖區全新商場KK TIME正式開業，這是繼金光華廣場、羅湖萬象城、KKmall之後，羅湖區的第4個大型商場。