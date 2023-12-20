大灣區｜廣東頒布5大都市規劃 東莞惠州全域納入深圳都市圈

根據規劃，深圳都市圈以深圳市為中心，由深圳、東莞、惠州全域和深汕特別合作區組成，土地面積約16,273平方公里，去年常住人口3,415萬人，規劃任務措施涵蓋河源市及汕尾市部分區域。

規劃提出，深圳都市圈總體發展格局為增強深圳中心城市核心競爭力和輻射帶動能力，加快提升東莞、惠州副中心發展能級，高水平建設深汕特別合作區增長級，形成「一主兩副一極四軸」的都市圈總體發展布局，實現中心引領、軸帶支撐、協同聯動。

有利加強三市基礎建設協調

規劃表示，深圳都市圈是全國人口和經濟要素高度聚集、城鎮體系和功能較為完善的城鎮密集區，區域創新能力居全國前列，內部人員往來密切，形成了較為完善的產業分工體系，路網密度全國領先，要素高效流動格局基本形成。深圳都市圈各市要努力將深圳都市圈建設成為粵港澳大灣區核心增長極、高質量發展先鋒典範、開放包容的世界窗口。