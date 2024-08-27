大熊貓｜三條腿「戴立」因心臟病離世　認養藝人費翔發文回應(有片)

中國大熊貓保護研究中心昨日表示，戴立進入老年期後，健康狀況每下愈況，從上月13日起食慾減退直至不進食，獸醫對「戴立」進行了全面診斷與治療，飼養員也通過製作流質精飼料(糊糊)為其補充營養。8月9日，戴立的食慾、活動再次變差，獸醫和飼養員也積極對「戴立」進行診治和護理，遺憾的是戴立還是沒有挺過這關，於8月12日離世。通過剖檢，初步判斷其死因是年老伴隨心臟病變以及多器官功能衰竭。

戴立是野生大熊貓，2001年在四川省雅安市寶興縣野外獲救護，當時牠右耳被咬去一半，尾部嚴重受傷，左後肢有嚴重外傷，並已感染化膿，送到四川農業大學會診後切除左後肢，成為全球首隻截肢的大熊貓。牠康復後在中國大熊貓保護研究中心雅安基地生活，並多次搬家。

63歲歌手藝人費翔認養戴立逾20年，去年還曾到四川探望熊貓兒子，得知牠離世發文表示：「我領養多年的大熊貓戴立(另名翔翔)去往天國了。再次感謝中國大熊貓保護研究中心的獸醫和飼養員們 20多年的精心照顧。」費翔上個月才收到戴立最新照片，96公斤的戴立有一點高血壓，愛吃紅蘿蔔、竹子、窩窩頭，截肢後仍然堅強地生活著。

戴立 小檔案

雄性大熊貓戴立2001年2月26日救護於四川省雅安市寶興縣野外，推斷其出生於1999年，譜系號542。由於截肢關係，取名為「戴立」，據說是取諧音「待立」希望他靠著三條腿也能好好地站在世界上。2003年獲費翔認養，得名「翔翔」事實上，截肢後的戴立康服後努力訓練自己以三足行走，亦能爬樹，日常生活與其他貓熊無異。

溫馨提示

國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。