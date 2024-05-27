大熊貓｜傳說中見過鬼的「新小野」　遭逢巨變失去回歸大自然機會(有片)

到底世界上有沒有鬼，人類仍無法證實，一般人亦不希望見到，但傳說9歲的大熊貓「新寶」(又名「新小野」)在小時候卻見過鬼，大家一定會問「見到甚麼鬼？」新小野即使懂得說話，大概也說不出，因為不知道是甚麼，所以才害怕，今次就來說一說新小野的見鬼故事。 中國大熊貓的保育計劃，不止於圈養繁殖，終極是把大熊貓放歸野外，生生不息、繁衍下去，事實上，放歸之路不可能一蹴而就，專家多年探索將圈養大熊貓「野化」後放歸的方法，野化訓練要從小教授大熊貓在野外求生的技能，最佳的教師必定是大熊貓媽媽，但哪一個大熊貓媽媽有能力堅負這個重任？意思是，媽媽具有野外求生技能之餘，機靈、敏銳卻又能向仔女傾囊相授。2015年，大熊貓「新妮兒」和她的雙胞胎幼子新小野被選中參加這個計劃，如無意外，新妮兒可以帶著新寶回歸野外，重返大自然裡生活。

新小野被毛衣裡的人嚇怕 自新小野出世後，就跟著媽媽新妮兒在臥龍核桃坪野化培訓基地生活。在野化過程中，會盡量不讓大熊貓BB與人類有直接接觸，以保持牠對各種動物的警愓性，生活狀況尚可以透過CCTV觀察，但要量度身高體重等就要埋身進行，因此，保育員要Cosplay成大熊貓，穿上黑白色連面具的大熊貓服，並塗上大熊貓尿液去接近大熊貓BB。大熊貓服有長毛版和短毛版，長毛版尚免強認出是大熊貓，短毛版則有點嚇人，但因應天氣與行動，似乎有勝於無。每個月，當保育員定期為新小野進行體檢，把牠拉著、抱著時，新小野因為不認識這「物種」而害怕，本能作出極力爭扎、吠叫、兩眼瞪得圓大，體檢一完成，新小野立即躲得遠遠爬到樹上高處，因此被貓粉倜侃「跟見鬼無分別」，另一角度，是新妮兒教得非常好，因為害怕就應逃走。

失去母親亦失去野放機會 不幸地，2016年，新妮兒突然急病被送往搶救，新小野當日還在訓練區裡等媽媽回來接牠，可惜最終沒有等到，新妮兒因急病離世，野放計劃進行未夠一年就被逼腰斬。新小野雖然學懂爬樹且可以爬得很高，但牠還在吃母乳，頓失所靠，連盤盤奶(奶粉開的奶)都不懂得喝，捱餓多時，保育員只好以人類真面目現身，捉著牠，硬將奶樽塞進牠的咀裡逼牠喝奶。新小野一夜之間失去母親，亦失去回歸大自然的機會，自此由人類接手圈養。 點擊觀看： 2016 年 新小野與哥哥生活

哥哥相伴克服一切 新小野的生活環境氣氛全都改變，裡於「從未」接觸過人類，因此非常抗拒人類的照顧，好一段時間顯得悶悶不樂，長處必然對健康帶來影響，保育員經過謹慎考慮，決定讓新小野與孖生哥哥「華寶」(又名「新小胖」)一起生活，期望牠們透過血脈相連之感互相支持。幸好，有哥哥的陪伴和保育員的呵護，新小野逐漸適應下來，牠現在依然爬樹了得，不但經常吃播，還懂得五時三刻走到門前，推開小門向人類要吃。 點擊觀看： 新小野 推 小門 要吃