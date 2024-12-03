大熊貓｜南韓歸國「福寶」離奇發抖抽搐　保護中心：將全面檢查(有片)

今年4月由南韓歸國的大熊貓「福寶」，已在四川臥龍神樹坪基地與公眾見面近半年時間，深受民眾喜愛。今日（3日）有民眾發現福寶疑似身體不適，吃竹子時不斷發抖抽搐。對此，中國大熊貓保護研究中心表示，目前正密切觀察福寶身體情況，計劃將其收回內圈進行全面檢查，以進一步判斷其出現異常的原因。

多名網民今日拍攝的福寶影片顯示，福寶在吃竹子時四肢及身體不斷發抖抽搐，有現場遊客通知飼養員。今日下午，中國大熊貓保護研究中心回應網民對福寶的關切表示，目前，正在密切觀察大熊貓福寶狀況，計劃將其收回內圈進行全面檢查，進一步判斷其出現異常原因。

福寶2020年7月20日在南韓出生，英文意思是「幸運的寶藏」，是2016年從中國被送往南韓的大熊貓「愛寶」和「樂寶」的女兒，是南韓出生的第一隻大熊貓。根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的規定，中國向外國送贈的大熊貓須在四周歲之前回國，福寶今年4月初才返回四川臥龍神樹坪基地，接受隔離檢疫兩個月，6月與公眾見面。