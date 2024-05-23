大熊貓｜口水多過茶的「金虎」　與人對話擄獲貓粉(有片)

大熊貓都識講說話？是否貓粉幻想太多呢？不是，這隻大熊貓不懂會對答，還出名「口水多過茶」，牠就是13歲的「金虎」。早年，自從金虎與人溝通的影片在網上流傳，令不少人驚訝之餘，更令這隻能跟人溝通的大熊貓一夜成名，加上牠活潑精靈愛狠分明，讓牠成為大連動物園三寶之一。

只要在網上搜尋，就能找到金虎與人一問一答的對話，懂得回應喜歡不喜歡，當中更不乏搞笑對話，例如，對方要金虎讚新髮型好看，金虎先沉默一會，竟然以雙手捽面，似乎在說「好難睇」。片中親暱呼喚金虎為「虎子」的人是園內職員，有說她是保育員，亦有說她只是職員，但據說自從2019年園方接到投訴後，金虎說話的影片就無再更新。不少貓粉對此都感到很失望，因為單純到動物園探訪，根本不可能聽到金虎喋喋不休，而且不少人是因為看到影片而喜歡或對金虎加深認識，所以都期待再見金虎與人對話的影片。