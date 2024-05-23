大熊貓｜口水多過茶的「金虎」　與人對話擄獲貓粉(有片)

大熊貓都識講說話？是否貓粉幻想太多呢？不是，這隻大熊貓不懂會對答，還出名「口水多過茶」，牠就是13歲的「金虎」。早年，自從金虎與人溝通的影片在網上流傳，令不少人驚訝之餘，更令這隻能跟人溝通的大熊貓一夜成名，加上牠活潑精靈愛狠分明，讓牠成為大連動物園三寶之一。
只要在網上搜尋，就能找到金虎與人一問一答的對話，懂得回應喜歡不喜歡，當中更不乏搞笑對話，例如，對方要金虎讚新髮型好看，金虎先沉默一會，竟然以雙手捽面，似乎在說「好難睇」。片中親暱呼喚金虎為「虎子」的人是園內職員，有說她是保育員，亦有說她只是職員，但據說自從2019年園方接到投訴後，金虎說話的影片就無再更新。不少貓粉對此都感到很失望，因為單純到動物園探訪，根本不可能聽到金虎喋喋不休，而且不少人是因為看到影片而喜歡或對金虎加深認識，所以都期待再見金虎與人對話的影片。
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金虎的緋聞
金虎是「口水佬」已是一項技能，另有兩項絕技，就是「花式玩滑梯」和「倒立噓噓」同樣令人大開眼界，大家一定以為，金虎有這麼多種技能，一定不愁女友，但牠卻還是個王老五，由於金虎的親戚眾多，本身要找個伴侶並非易事，園長曾經為牠公開徵婚，可惜都未能為牠取到老婆。翻查過去，金虎曾經與浦發銀行千金大熊貓「浦浦」走到談婚論嫁階段，詎料突然證實蒲蒲竟然是個男子漢，搞得貓粉都說金虎遇感情騙案；金虎又曾經與鄰居雌性大熊貓「妙音」傳出緋聞，金虎更曾經多次表明喜歡妙音，不過，金虎是妙音的舅舅，凸顯牠們更像小孩子之間純純的愛。不過，所謂的「緋聞」都是貓粉一廂情願的想法，金虎卻似乎非常享受牠的大吃大睡、嘮嘮叨叨的單身生活。
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電視劇中未獲角色
金虎另一件廣為貓粉所知的事，就是內地一齣2015年拍攝的電視劇《大嫁風尚》，找來大連森林動物園金虎的兩個女鄰居「妙音」和「飛雲」飾演夫妻，貓粉都意外靚靚仔仔的金虎竟然無份，有人就推測，可能是金虎說話多令牠失去角色，因為拍攝中途如果牠無端爆出一兩句話，就會連累劇組重拍。不過，眼利仍然可以在劇中發現，其實金虎的身影隱約在屏幕出現，只不過不是主角，而是背景中踱來踱去的咖哩啡。
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金虎小檔案
雄性大熊貓金虎出生於2010年7月8日，譜系號768。媽媽是「竹韵」(譜系號549)，爸爸是「靈靈」(譜系號424)。由於說話多多，被貓粉暱稱為「話癆」。2012年，與一起長大的雌性大熊「飛雲」(譜系號774)和「妙音」(譜系號781)結伴出差到大連森林動物園，成為鄰居，牠們被貓粉形容為「金虎話癆、飛雲最靚、妙音最乖」，被稱為「大連三寶」。
溫馨提示
國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。