大熊貓｜「古古」身體衰老　動物園停發近況影片(有片)

北京動物園周三(8日)通報，現年26歲的大熊貓「古古」年齡增長，身體各項機能指標也呈下降趨勢，為營造適宜老年大熊貓靜養和護理的飼養環境，經研判決定暫時停更動態視頻的播報。

北京動物園表示，大熊貓古古轉入後台療養已近1年，在此期間，北京動物園定期播報古古的視頻，讓關愛古古的朋友們能夠了解它的近況。進入新的一年，古古年齡隨之增長，身體各項機能指標也呈下降趨勢，近期出現腹水、食欲下降、行動緩慢、休息時間較長等現象。為營造適宜老年大熊貓靜養和護理的飼養環境，減少外界因素對動物的干擾，經研判決定暫時停更古古動態視頻的播報。園方已為古古制定針對性護理措施，飼養員、獸醫等動物園團隊會持續密切關注其狀態。後續根據古古身體情況，將適時通過官方微博發布相關信息。