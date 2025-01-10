大熊貓｜「古古」身體衰老　動物園停發近況影片(有片)

北京動物園周三(8日)通報，現年26歲的大熊貓「古古」年齡增長，身體各項機能指標也呈下降趨勢，為營造適宜老年大熊貓靜養和護理的飼養環境，經研判決定暫時停更動態視頻的播報。
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北京動物園表示，大熊貓古古轉入後台療養已近1年，在此期間，北京動物園定期播報古古的視頻，讓關愛古古的朋友們能夠了解它的近況。進入新的一年，古古年齡隨之增長，身體各項機能指標也呈下降趨勢，近期出現腹水、食欲下降、行動緩慢、休息時間較長等現象。為營造適宜老年大熊貓靜養和護理的飼養環境，減少外界因素對動物的干擾，經研判決定暫時停更古古動態視頻的播報。園方已為古古制定針對性護理措施，飼養員、獸醫等動物園團隊會持續密切關注其狀態。後續根據古古身體情況，將適時通過官方微博發布相關信息。
古古小檔案
雄性大熊貓古古出生於1999年9月25日，譜系號496。媽媽是「唐唐」(譜系號446)，爸爸是「盼盼」(譜系號308)。古古的雙胞胎姐姐是曄曄(譜系號495)，在四川臥龍中國保護大熊貓研究中心出生，2004年到北京動物園定居，曾有過多次咬傷遊客的記錄，不過都是涉及外人闖入古古的活動區所致，因此被貓粉封為「北動保安隊長」。2024年1月9日在園內最後一日上班後正式榮休，不再與遊客見面，安心養老，獲大批貓粉祝福。
溫馨提示
國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。