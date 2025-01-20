大熊貓｜「古古」離世終年25歲　網民湧北動微博悼念(有片)

據北京動物園發布信息，近5年來，隨着古古年齡增長，體況及精神狀態逐漸變差。2024年8月以來，古古腹水表現逐漸顯現，伴隨出現食慾下降、行動緩慢、休息時間長等現象。動物園及時進行飲食調養，邀請相關領域專家對古古的健康狀況進行全面分析、研討，制定對應的診療護理措施。1月9日，動物園將「古古」轉移至非展示區飼養，暫時停更動態視頻的播報。遺憾的是，2025年1月15日下午，古古病情惡化。1月16日凌晨2:09，古古在工作人員的陪伴中停止了呼吸和心跳。經檢查，初步判斷「古古」因年老體衰伴隨心臟、肝臟等器官病變及衰竭導致死亡。

古古離世消息發佈後，內地大批網民到北動官方微博為古古發佈最後一段影片中留言道別及悼念，其中不乏原本仍期待可再見北動發佈古古影片的貓粉，他們紛紛別達不捨，亦有貓粉分享過去到訪動物園時為古古拍下的相片作懷念。

古古小檔案

雄性大熊貓古古出生於1999年9月25日，譜系號496。媽媽是「唐唐」(譜系號446)，爸爸是「盼盼」(譜系號308)。古古的雙胞胎姐姐是曄曄(譜系號495)，在四川臥龍中國保護大熊貓研究中心出生，2004年到北京動物園定居，牠性格溫順，與飼養員配合默契，大家親切地稱它為「古大爺」，雖然曾有過多次咬傷遊客的記錄，不過都是涉及外人闖入古古的活動區所致，因此被貓粉封為「北動保安隊長」。2024年1月9日在園內最後一日上班後正式榮休，不再與遊客見面，安心養老，獲大批貓粉祝福。

溫馨提示

國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。