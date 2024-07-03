大熊貓｜四川自駕遊偶遇野生大熊貓散步　最近僅1米距離(有片)

內地一名到四川自駕遊的遊客在雅安市寶興縣隴東鎮境內時，與一只野生大熊貓「不期而遇」，兩者最近距離僅約1米，影片曝光後令不少網民大呼羨慕。林業部門其後介紹，這隻大熊貓是一隻成年且健康的野生大熊貓。

綜合《澎湃新間》等內地媒體報道，一名自駕遊遊客於上周六(6月30日)在途經S432線雅安市寶興縣隴東鎮境內時，與一只野生大熊貓「不期而遇」。網上影片顯示，這隻大熊貓不徐不疾地穿過公路，當發現有人拍攝也不慌不忙地「三步一回頭」，最近時與車輛僅約1米距離。在經過時，牠還抬眼望一望拍攝的遊客，然後又悠然向前，及至車尾時，遊客向牠吹了一聲口哨，牠轉頭看了一眼，淡定離開。影片讓不少網民大呼羨慕，有網民調侃：「這只大熊貓一看就經歷過大場面，心裡說不定在想，『吹甚麽口哨，沒見過大熊貓嗎？』」