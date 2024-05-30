大熊貓｜「寶力」和「青寶」年底赴美國華盛頓

中國野生動物保護協會表示，根據與美國華盛頓國家動物園(National Zoological Park)的協議，同是兩歲的大熊貓「寶力」和「青寶」將於今年稍後赴美，開啟新一輪大貓熊保育研究合作。

中國野生動物保護協會表示，為確保一對大熊貓健康生活，中方專家今年已三次赴美，開展場館改造指導和技術磋商，明確大熊貓場館設施、飼養管理、食物保障、健康護理等標準要求。美國華盛頓國家動物園積極開展場館改造提升，創造更舒適和更安全的生活環境，為兩只大熊貓創造更舒適和更安全的生活環境，並配備了經驗豐富的全職飼養員和專業的獸醫團隊和科學團隊。協會指，中美雙方將嚴格按照大熊貓飼養管理規範和技術標準，進一步加強旅外大熊貓飼養管理，定期開展健康監測和實地檢查評估，切實保障旅外大熊貓的健康與安全。對上一次在華盛頓國家動物園的大熊貓，是「美香」、「添添」和「小奇跡」一家三口。牠們去年11月已返回中國。