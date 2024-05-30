大熊貓｜「寶力」和「青寶」年底赴美國華盛頓

中國野生動物保護協會表示，根據與美國華盛頓國家動物園(National Zoological Park)的協議，同是兩歲的大熊貓「寶力」和「青寶」將於今年稍後赴美，開啟新一輪大貓熊保育研究合作。
中國野生動物保護協會表示，為確保一對大熊貓健康生活，中方專家今年已三次赴美，開展場館改造指導和技術磋商，明確大熊貓場館設施、飼養管理、食物保障、健康護理等標準要求。美國華盛頓國家動物園積極開展場館改造提升，創造更舒適和更安全的生活環境，為兩只大熊貓創造更舒適和更安全的生活環境，並配備了經驗豐富的全職飼養員和專業的獸醫團隊和科學團隊。協會指，中美雙方將嚴格按照大熊貓飼養管理規範和技術標準，進一步加強旅外大熊貓飼養管理，定期開展健康監測和實地檢查評估，切實保障旅外大熊貓的健康與安全。對上一次在華盛頓國家動物園的大熊貓，是「美香」、「添添」和「小奇跡」一家三口。牠們去年11月已返回中國。
寶力小檔案
雄性大熊貓寶力出生於2021年8月4日。媽媽是「寶寶」(譜系號897)，公公婆婆也就是去年於華盛頓國家動物園回國的「添添」、「美香」。爸爸是「武陽」(譜系號719)。有一個雙胞胎弟弟「寶元」，出生至今都居於大熊貓保護研究中心卧龍神樹坪基地。
青寶小檔案
雌性大熊貓青寶出生於2021年9月12日。原名叫「美心」，於2022年「世界野生動植物日」徵名後，正式改名為「青寶」，當中的「青」字是取自爸爸「青青」(譜系號975)的名字。媽媽是「家美」(譜系號973)。有個雙胞胎哥哥「青仔」，出生至今都居於大熊貓保護研究中心卧龍神樹坪基地。
溫馨提示
國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。