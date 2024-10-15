大熊貓｜「寶力」「青寶」啟程前往美國華盛頓　展開10年旅居生活(有片)

中國一對3歲的大熊貓「寶力」和「青寶」，周一晚乘坐專車前往成都雙流國際機場，之後搭乘專機前往美國華盛頓國家動物園(National Zoological Park)展開10年旅居生活。《美聯社》昨日報道以「熊貓來了！熊貓來了！」為題，興奮期待大熊貓的到來。
寶力和青寶於昨晚9時40分乘坐專車離開中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，有基地職員有持橫額和圖像牌送別，基地外亦有大批民眾夾道歡送寶力和青寶。今日清晨約4時，寶力和青寶乘搭專機前往美國華盛頓。華盛頓國家動物園本月初先後派出4名飼養員和獸醫，到中國參與2隻大熊貓的飼養管理和疾病防治工作。中國大熊貓保護研究中心派出2名飼養員和獸醫，將在華盛頓國家動物園陪伴大熊貓儘快適應新環境。
動物園據中方專家意見對大熊貓場館改造提升
央視報道，為確保2隻大熊貓在美國健康、愉快地生活，中方專家多次赴美對大熊貓居住環境、飼養管理、食物保障、健康護理等方面展開評估。華盛頓國家動物園已根據中方專家意見，對大熊貓居住場館進行改造提升，除了更新了草坪、水池等設施外，亦增加更多攀爬設施；並進一步保障食用竹、竹筍等食物來源，組建專業的飼養管理團隊，制定完備的飼養管理制度和技術規範，強化定期健康監測報告和實地檢查評估機制。
有內地網民特意製作影片歡送「寶力」和「青寶」，不少網民祝願牠們「一路平安」、「熊生顺遂，平安健康！」
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寶力小檔案
雄性大熊貓寶力出生於2021年8月4日。媽媽是「寶寶」(譜系號897)，公公婆婆也就是去年於華盛頓國家動物園回國的「添添」、「美香」。爸爸是「武陽」(譜系號719)。有一個雙胞胎弟弟「寶元」，出生至今都居於大熊貓保護研究中心卧龍神樹坪基地。
青寶小檔案
雌性大熊貓青寶出生於2021年9月12日。原名叫「美心」，於2022年「世界野生動植物日」徵名後，正式改名為「青寶」，當中的「青」字是取自爸爸「青青」(譜系號975)的名字。媽媽是「家美」(譜系號973)。有個雙胞胎哥哥「青仔」，出生至今都居於大熊貓保護研究中心卧龍神樹坪基地。
溫馨提示
國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。