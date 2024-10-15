大熊貓｜「寶力」「青寶」啟程前往美國華盛頓　展開10年旅居生活(有片)

中國一對3歲的大熊貓「寶力」和「青寶」，周一晚乘坐專車前往成都雙流國際機場，之後搭乘專機前往美國華盛頓國家動物園(National Zoological Park)展開10年旅居生活。《美聯社》昨日報道以「熊貓來了！熊貓來了！」為題，興奮期待大熊貓的到來。

寶力和青寶於昨晚9時40分乘坐專車離開中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，有基地職員有持橫額和圖像牌送別，基地外亦有大批民眾夾道歡送寶力和青寶。今日清晨約4時，寶力和青寶乘搭專機前往美國華盛頓。華盛頓國家動物園本月初先後派出4名飼養員和獸醫，到中國參與2隻大熊貓的飼養管理和疾病防治工作。中國大熊貓保護研究中心派出2名飼養員和獸醫，將在華盛頓國家動物園陪伴大熊貓儘快適應新環境。