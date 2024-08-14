大熊貓｜「彤彤」6月因突發疾病死亡　離世前一晚活動正常(有片)

中國大熊貓保護研究中心公布，雄性大熊貓「彤彤」在6月因突發疾病死亡。官方沒有解釋現在才公布死訊的原因，亦沒有提及牠的死亡地點，只說牠死前一晚精神、食慾和活動都是正常。

研究中心周二(13 日)公布，大熊貓「彤彤」在6月12日早上死亡，當天下午專家對遺體解剖和採樣檢測，結果顯示「彤彤」因胃幽門部梗阻，胃內容物填塞顯著增大，同時胰腺、胃、十二指腸、腦、肺、腎等多器官出血和急性炎症改變，多系統功能嚴重紊亂，最終呼吸循環功能衰竭死亡。彤彤原本於本月30日逆來牠的20歲生日。