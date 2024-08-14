大熊貓｜「彤彤」6月因突發疾病死亡　離世前一晚活動正常(有片)

中國大熊貓保護研究中心公布，雄性大熊貓「彤彤」在6月因突發疾病死亡。官方沒有解釋現在才公布死訊的原因，亦沒有提及牠的死亡地點，只說牠死前一晚精神、食慾和活動都是正常。
研究中心周二(13 日)公布，大熊貓「彤彤」在6月12日早上死亡，當天下午專家對遺體解剖和採樣檢測，結果顯示「彤彤」因胃幽門部梗阻，胃內容物填塞顯著增大，同時胰腺、胃、十二指腸、腦、肺、腎等多器官出血和急性炎症改變，多系統功能嚴重紊亂，最終呼吸循環功能衰竭死亡。彤彤原本於本月30日逆來牠的20歲生日。
彤彤小檔案
雄性大熊貓彤彤大熊貓彤彤出生於2004年8月30日，譜系號586。媽媽是「龍古」(又名「泉泉」)(譜系號414)，爸爸是「希夢」(譜系號399)。彤彤出生於熊貓中心臥龍核桃坪基地，2006年起，先後到不同的基地和動物園「出差」，包括上海動物園、雅安碧峰峽基地、山東淄博如月湖濕地公園及臥龍神樹坪基地。士巴拿形的右耳、右後腳掌帶著一抹獨特的小白毛是彤彤的特徵，他愛好八卦，被貓粉親切地稱為「大水桶」。
溫馨提示
國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。