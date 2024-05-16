大熊貓｜旅美天生美食家夫婦差點食窮動物園　「倫倫」誕下7子女(有片)

要說熊貓界最紅頂流，貓粉都知道少不了「花花」和「萌蘭」，牠們的爸爸「美蘭」居功不少，牠繼承了「白德耀斯」(普通話諧音：白得要死)家族的全部優點，頭圓、蓬蓬臉、毛色黑白分明，這些基因，全是來自旅居已25年，仍身處美國的爸爸「洋洋」和媽媽「倫倫」，而牠們亦是當地的大明星，這一家可謂是明星家族。

提到「白德耀斯」家族成員，就要提及倫倫的媽媽「冰冰」，牠長有一張好像用圓規畫出來的圓臉，毛髮蓬鬆，黑白分明，這些美絕的基因都遺傳了牠的子女孫兒，看過冰冰的樣子，就會明白，倫倫的顯性基因有多強；洋洋則帶有野生大熊貓的優良基因，卻被形容為斯文儒雅，至今26歳仍老態未見，常被貓粉大讚童顏。洋洋和倫倫自小青梅竹馬，1999年11月，年僅約2歲就結伴遠赴美國喬治亞州亞特蘭大動物園(Zoo Atlanta)，開展旅居生活，憑藉憨態可掬的萌樣，輕易就擄獲民眾歡心，不過，牠們卻是天生的美食家，更差點令動物園陷入財困危機。 洋洋倫倫小時候在中國成都紀錄片：

動員千戶收竹 確保合胃口 根據2006年美國全國廣播公司(NBC)等媒體報道，喬治亞州有逾200種竹生長，但洋洋和倫倫只食當中約20種，而且每款竹食過後就暫停再食，要幾星期後再看牠們的心情。亞特蘭大動物園為此，發起竹捐贈計劃。亞特蘭大動物園園長Dennis Kelly曾透露，一隻大熊貓每年租金100萬美元，每年另需支付100萬美元用於中、美大熊貓研究和保護計劃，大熊貓產子後，每隻幼崽每年60萬的租金。租約一般為10年，合約總值8,000萬美元；為照顧大熊貓，園方聘請了1名熊貓館長、3名保育員、1名後備保育員。2004年，單是大熊貓的日常起居就超支50萬美元。

動物園財政受壓 民眾不捨自發種竹 同年《紐約時報》刊登了一篇題為《吃掉竹筍、竹葉和大量預算》的文章，提到租金、飼養費等令園方承受巨大財政壓力。洋洋和倫倫幾乎要送回中國，但喬治亞州民眾實在太喜歡洋洋和倫倫，就自願為牠們種起竹來，園方亦聘請了4名採竹工人(Bamboo Hunter)每日到捐贈者竹地尋找、採集竹子。要當捐贈者亦不容易，動物園對竹有嚴格要求，包括種植地點不能受污染，必須以手鋸收割，除去枯黃葉等，但仍找到約1,500戶捐贈者。每逢節日及大熊貓生日，洋洋和倫倫都會收到很多賀卡，可見民眾有多愛牠們。洋洋和倫倫亦不負眾望，分別在2006、2008、2010、2019及2021年分別誕下2子5女，為動物園和當地民眾帶來一次又一次的喜慶歡樂。

洋洋小檔案 雄性大熊貓洋洋，出生於1997年9月9日，譜系號461。媽媽是被稱為「亞運公主」的「婭婭」(譜系號362)，爸爸是野生大熊貓「振振」(譜系號306)。洋洋原名「九九」，因為9月9日出世，後來獲荷蘭環保組織認養，改名為「洋洋」，意為「小海洋」。亞特蘭大動物園形容洋洋佻皮又隨和，最喜歡的香味是薰衣草和Tabasco。 點擊觀看： 貓粉拍下 洋洋近況