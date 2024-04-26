大熊貓｜旅美「丫丫」回國一周年　熊生驚喜逆襲(有片)

經歷20年旅美生活的雌性大熊貓「丫丫」，明天(27日)將是牠回國一周年。經過現時的保育員、奶爸李常青與其團隊過去一年的悉心照料，已變得珠圓玉潤，「判若兩貓」，令貓粉放下心頭大石，紛紛送上祝福。
23歲丫丫旅居美國孟菲斯動物園(Memphis Zoo)20年，去年回國經隔離檢疫後，就在北京動物園(北動)定居。園方制定了有針對性的飼養護理、醫療保障及營養健康等方案，並安排前期技術團隊繼續照料其生活，並定期逢星期五發放丫丫的生活片段，隨著時間過去，民眾可看到丫丫外表的逆襲轉變，驚喜萬分。
丫丫2023年回國3個月的變化
從北動發放的影片可見，丫丫身邊不乏食物，足夠牠開懷大嚼吃到飽。隨著日子過去，丫丫與回國時瘦骨嶙峋的模樣，已變得身形圓潤、毛髮亮麗、眼神烔烔，較以往更加好動愛玩，有不少網民更形容丫丫如「返老還童」。北京動物園發放的最新影片，丫丫在陽光下，大口大口享用奶爸為牠準備的美食，畫面令人治愈。難怪近月被不少貓粉暱稱為「胖丫」甚至「李大丫」，以另類方式來稱讚北動、李奶爸與其團隊對丫丫無比愛錫和照料的成果。
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丫丫小檔案
雌性大熊貓「丫丫」出生於2000年8月3日，譜系號507。媽媽是「樂樂」(譜系號320) ，爸爸是「迎迎」(譜系號369)。2003年4月與雄性大熊貓「樂樂」(譜系號466)旅居美國孟菲斯動物園，期間經過多次自然交配及人工繁殖，仍未能成功，惟同伴樂樂於去年2月1 日離世，丫丫於4月26日結束長達20年的旅居生活，與樂樂的遺體一同返國。
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丫丫變身「西直門長公主」
丫丫於5月開始於北京西直門附近的北京動物園定居，此後貓粉愛稱牠為「西直門長公主」，寓意她被北動愛護如掌上明珠。由於牠年時已高，雖然民眾都希望能探望牠，但普遍認為只要能定期看到牠的近況，知道牠身體健康，幸福快樂，在充滿愛及最佳照料下頤養天年，對於牠會否次再展已感到不重要。北動今早發放丫丫最新影片，一齊去睇睇這個驚喜逆襲的毛孩。
溫馨提示
國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。