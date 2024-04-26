大熊貓｜旅美「丫丫」回國一周年　熊生驚喜逆襲(有片)

經歷20年旅美生活的雌性大熊貓「丫丫」，明天(27日)將是牠回國一周年。經過現時的保育員、奶爸李常青與其團隊過去一年的悉心照料，已變得珠圓玉潤，「判若兩貓」，令貓粉放下心頭大石，紛紛送上祝福。 23歲丫丫旅居美國孟菲斯動物園(Memphis Zoo)20年，去年回國經隔離檢疫後，就在北京動物園(北動)定居。園方制定了有針對性的飼養護理、醫療保障及營養健康等方案，並安排前期技術團隊繼續照料其生活，並定期逢星期五發放丫丫的生活片段，隨著時間過去，民眾可看到丫丫外表的逆襲轉變，驚喜萬分。 丫丫 2023 年回國3個月的變化

丫丫小檔案 雌性大熊貓「丫丫」出生於2000年8月3日，譜系號507。媽媽是「樂樂」(譜系號320) ，爸爸是「迎迎」(譜系號369)。2003年4月與雄性大熊貓「樂樂」(譜系號466)旅居美國孟菲斯動物園，期間經過多次自然交配及人工繁殖，仍未能成功，惟同伴樂樂於去年2月1 日離世，丫丫於4月26日結束長達20年的旅居生活，與樂樂的遺體一同返國。 點擊觀看： 丫 丫 與 樂 樂 相 處