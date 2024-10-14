大熊貓｜旅美25年「洋洋」「倫倫」一家四口順利回國(有片)

亞特蘭大動物園於5日舉辦「Panda-Palooza」告別派對。連日不少當地民眾以及大熊貓粉絲特意前往動物園與洋洋、倫倫一家告別。洋洋、倫倫一家四口昨晚乘專機平安抵達成都雙流國際機場。在獸醫和飼養管理專家團隊的陪同下，它們已順利轉運至成都大熊貓繁育研究基地，並將接受至少一個月的隔離檢疫。

旅居美國喬治亞州亞特蘭大動物園25年、已經27歲的「洋洋」和「倫倫」與8歲孖女「雅倫」和「喜倫」一家四口，昨晚抵達成都，順利回國。經隨行獸醫檢查確認，四隻大熊貓健康狀況良好。

根據合作協議，倫倫和洋洋於1999年前往美國亞特蘭大動物園開始旅居生活，其間獲得了園方悉心照顧和健康飼養，共繁育成活5胎7仔，取得了中國與歐美地區開展大熊貓國際繁育合作的最好成績。以大熊貓國際合作項目為紐帶，雙方開展了大熊貓繁殖育幼、行為訓練、預防獸醫學、保護教育等多項合作，學術交流活躍，成果豐碩，為提高大熊貓保護研究技術水平，促進大熊貓保護事業的發展發揮了重要作用，為增進中美人民之間的相互了解和友誼作出了積極的貢獻。

洋洋小檔案

雄性大熊貓洋洋，出生於1997年9月9日，譜系號461。媽媽是被稱為「亞運公主」的「婭婭」(譜系號362)，爸爸是野生大熊貓「振振」(譜系號306)。洋洋原名「九九」，因為9月9日出世，後來獲荷蘭環保組織認養，改名為「洋洋」，意為「小海洋」。亞特蘭大動物園形容洋洋佻皮又隨和，最喜歡的香味是薰衣草和Tabasco。

倫倫小檔案

雌性大熊貓倫倫出生於1997年8月25日，譜系號452。媽媽是「冰冰」(譜系號314)，爸爸是「林楠」(譜系號298)。倫倫原名「華華」，後來被台灣女歌手蘇慧倫認養，改名為「倫倫」。在美期間共繁育成活5胎7仔，熊貓界最紅頂流「花花」(譜系號1237)和「萌蘭」(譜系號954)的爸爸「美蘭」(譜系號649)就是倫倫的長子。倫倫更於2016年，以19歲、相當於人類60歲的高齡誕下孖女雅倫(譜系號1043)和喜倫(譜系號1044)。亞特蘭大動物園形容倫倫是攀岩愛好者，最喜歡的香味是肉桂和薄荷。

溫馨提示

國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。